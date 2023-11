Ontsagwekkende uitsigte: Ruimtevaarders se betowerende waarnemings van die aarde

In die uitgestrekte ruimte bevind ses ruimtevaarders hulself in 'n ruimtetuig en kyk af na hul tuisplaneet vanaf 'n afstand van 250 myl bo sy oppervlak. Terwyl hulle om die Aarde sirkel, onthul hul perspektief 'n tapisserie van wonders. Vanuit hierdie uitkykpunt lyk Japan as 'n blote sweep, terwyl die Filippyne skrikwekkend broos lyk. Die ingewikkelde besonderhede van die Aarde word duidelik, met Europa presies omlyn en verlig deur 'n goue draad van nagverligte paaie. Die Jiuzhaigou-vallei blom in herfskleure, en die Tunisiese soutvlaktes straal 'n cloisonné-pienk gloed uit. Hierdie betowerende waarnemings onthul nie net die planeet se skoonheid nie, maar roep ook 'n diep gevoel van menslike aspirasie op.

Samantha Harvey se roman, Orbital, neem lesers op 'n ekstatiese reis na die Internasionale Ruimtestasie, wat die essensie van die ruimtevaarders se ervaring vasvang. Harvey, bekend vir haar onverskrokke verkenning van wilde plekke, delf in die konseptueel ruwe terrein van ruimte, en kontrasteer dit met die eensaamheid van die menslike toestand. Die verloop van tyd word verdraai terwyl hulle elke negentig minute die sweepslag van die oggend en die son se meganiese op-af-op-af-beweging aanskou.

Deur aanskoulike en evokatiewe prosa dompel Harvey lesers in in die ruimtevaarders se daaglikse roetines en hul onwrikbare toewyding aan hul missie. Terwyl hulle wetenskaplike eksperimente uitvoer, mikrobes opspoor en die groei van kool monitor, bly hul roepingsgevoel ongedemp. Die aarde, in al sy verruklike glorie, boei voortdurend hul aandag. Hulle vind hulself in ontsag nie net vir die planeet se groot skouspele nie, maar ook die kleinste besonderhede, soos die ligte van vissersbote aan die kus van Maleisië. Bestaansvrae ontstaan, selfs onder die ateïste, wat besin of hulle aardse bestaan ​​'n voorloper van 'n hemelse hiernamaals is.

Orbital is nie net 'n viering van die ruimtevaarders se buitengewone ervarings nie, maar ook 'n bewys van die krag van taal. Harvey weef woorde vaardig saam om die optiese feesmaal en metafisiese refleksies van die bemanning oor te dra. Terwyl sommige oomblikke hul glans in eksplisiete beskrywings van verwondering kan verloor, lê die ware skoonheid van die roman in sy onderliggende ritmes en strukture. Dit spoor lesers aan om na te dink oor die wisselwerking tussen die skouspelagtige en die gewone, die afstande wat ons skei en die intimiteit wat ons verbind.

Vervleg binne die narratief is die konsep van kollektiewe identiteit. Die ses ruimtevaarders, elk met hul eie verlede en nasionaliteite, smelt saam in 'n enkele entiteit. Hulle herken hulself as 'n saamgestelde wese, saamgetrek deur die aanloklikheid van die aarde se prag. Grense van nasionaliteit verminder op die gebied van ruimtereise, wat die belangrikheid van menslike samewerking en eenheid beklemtoon.

Orbital is onapologeties hoopvol, wat die neiging van distopiese narratiewe wat in die Antroposeen-era voorkom, teëwerk. Dit kweek 'n gevoel van waardering vir die wêreld in sy verskillende tone en situasies. Alhoewel dit dalk nie die rustelose woede van Harvey se vorige werke besit nie, vind dit steeds maniere om sy vurige bewondering vir die planeet uit te druk. Selfs in die aangesig van teëspoed, staan ​​Orbital hoog en weier om in die steek gelaat te word. Dit omhels die ontsagwekkende uitsigte van die aarde en dryf lesers op nog 'n opgang na die wonders van die kosmos.