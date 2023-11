Nuwe perspektiewe op Samantha Harvey se roman Orbital

Samantha Harvey se jongste roman, "Orbital," neem lesers op 'n introspektiewe reis na die innerlike landskap van ses ruimtevaarders wat die aarde vanaf die Internasionale Ruimtestasie waarneem. Terwyl vorige romans deur Harvey die aard van bestaan ​​deur verskillende omgewings en karakters ondersoek het, stoot "Orbital" hierdie verkenning tot sy logiese gevolgtrekking deur die protagoniste in die dieptes van die ruimte te dompel. Die roman daag lesers uit om na te dink oor die maniere waarop tyd, geheue en persepsie ons begrip van die wêreld vorm.

Anders as tradisionele ruimtevertellings wat op dramatiese menslike interaksies fokus, delf “Orbital” in die ruimtevaarders se individuele verhoudings met die planeet wat hulle waarneem. Elke karakter oordink hul verbintenis met die aarde terwyl hulle worstel met die diepgaande eensaamheid en intimiteit wat gepaard gaan met die lewe in die ruimte. Harvey vang die buitengewone toestande van hul bestaan ​​meesterlik vas, en skets 'n aanskoulike prentjie van lewe in 'n wentelbaan waar tyd versnipper word en sonsopkomste en sonsondergange in 'n aaneenlopende siklus versmelt.

Te midde van die ontsagwekkende uitsigte van die aarde, konfronteer die ruimtevaarders hul doel en die etiese implikasies van hul missie. Hulle waarnemings lei daartoe dat hulle die verwoestende gevolge van klimaatsverandering aanskou, van supertifone wat die Filippyne nader tot die verwoesting wat veroorsaak word deur indringende see en ontbossing. Harvey se uitbeelding beklemtoon die inherente politieke aard van hul ervaring, en beklemtoon die impak van menslike begeertes en optrede op die planeet.

Deur kragtige beelde verbind Harvey die ruimtevaarders se reis met ikoniese oomblikke in die geskiedenis. Sy sinspeel op die beroemde foto wat Michael Collins tydens die 1969-maansending geneem het, en beklemtoon die idee dat elke mens behalwe die fotograaf teenwoordig was in daardie beeld. Nog 'n herhalende beeld is Velázquez se skildery, "Las Meninas," wat vrae laat ontstaan ​​oor persepsie en die verhouding tussen die onderwerp en die kyker. Deur hierdie verwysings te vervleg, nooi Harvey lesers uit om die mensdom se reikwydte, broosheid en afhanklikheid van die aarde te oordink.

"Orbital" is 'n diep gedagteprikkelende roman wat die menslike ervaring in die uitgestrekte ruimte verken. Harvey se liriese beskrywings en filosofiese ondersoeke na die bestaan ​​bied aan lesers 'n vars perspektief op ons plek in die kosmos. Dit is 'n buitengewone prestasie wat beide boei en uitdaag terwyl dit die ingewikkeldhede van die menslike bestaan ​​en ons diep verbintenis met hierdie merkwaardige planeet saamvleg.

