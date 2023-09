Orange Pi stel die Orange Pi Zero 2W bekend: 'n Kragbelaaide alternatief vir Raspberry Pi Zero 2 W

Orange Pi het sy jongste aanbod, die Orange Pi Zero 2W, onthul, wat beloof om verbeterde werkverrigting en verhoogde geheue te lewer in vergelyking met sy mededingers. Die Orange Pi Zero 2W word aangedryf deur 'n Allwinner H618-vierkern Cortex-A53-verwerker, wat dit 'n robuuste keuse maak vir 'n reeks toepassings, insluitend TV-bokse, slimskerm-uitsaaitoestelle, slimhuise, slimpoorte en die internet van dinge (IoT).

Die Orange Pi Zero 2W put inspirasie uit die Raspberry Pi Zero 2 W, wat in Oktober 2021 vrygestel is as 'n hoërprestasie-opvolger van die oorspronklike Raspberry Pi Zero. Soortgelyk aan sy Raspberry-eweknie, beskik die Orange Pi Zero 2W oor 'n vierkern Arm Cortex-A53-verwerker, maar bied 'n klokspoed van tot 1.5GHz, wat dit 50% vinniger maak as die Raspberry Pi Zero 2 W teen voorraadspoed. Boonop spog dit met 'n Arm Mali G31-MP2 grafiese verwerker met ondersteuning vir OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 en Vulkan 1.1.

Een groot voordeel van die Orange Pi Zero 2W is sy geheuekapasiteit. Gebruikers kan kies tussen 1 GB, 1.5 GB, 2 GB of 4 GB RAM, wat dubbel die minimum en tot agt keer die maksimum is wat op die Raspberry Pi Zero 2W beskikbaar is. Die bord bevat ook 16 MB SPI-flitsgeheue en 'n microSD-gleuf vir primêre berging.

Sleutelkenmerke van die Orange Pi Zero 2W sluit in 'n mini-HDMI 2.0-poort met 4k60-ondersteuning, twee USB 2.0 Type-C-poorte (een vir krag en een vir toestelle), en 'n onbevolkte 40-pen GPIO-kopskrif. Dit sluit ook Wi-Fi 5 en Bluetooth 5.0/BLE-konneksie in.

Wat uitbreidingsvermoëns betref, bied die Orange Pi Zero 2W 'n pasgemaakte 24-pen uitbreidingskoppelvlak, wat twee USB 2.0-bane, 'n 10/100 Ethernet-verbinding, analoog klank- en video-ondersteuning, 'n infrarooi ontvanger en verbindings vir krag en gebruiker insluit -gedefinieerde knoppies. Alhoewel daar geen Camera Serial Interface (CSI)-aansluiting soos die Raspberry Pi Zero 2 W is nie, bied die Orange Pi USB 2.0-verbinding as 'n alternatief vir kamera-ondersteuning.

Sagtewareversoenbaarheid sluit Android 12, Debian 11 en 12, Ubuntu 20.04 en 22.04 in, sowel as die maatskappy se eie Arch Linux-gebaseerde Orange Pi OS.

Die Orange Pi Zero 2W is beskikbaar vir aankoop op Orange Pi se AliExpress-winkel, met pryse wat wissel van $12.90 vir die 1GB RAM-model tot $23 vir die 4GB-variant. Boonop begin bundels wat 'n uitbreidingsbord met analoog oudio, volgrootte USB 2.0-poorte, 'n Ethernet-poort, knoppies en 'n infrarooi ontvanger insluit by $17.80, versendingskoste uitgesluit.

Oor die algemeen is die Orange Pi Zero 2W 'n mededingende alternatief vir die Raspberry Pi Zero 2 W, wat verbeterde werkverrigting, ruim geheue-opsies en 'n diverse reeks verbindingsfunksies bied, wat dit 'n geskikte keuse maak vir verskeie IoT- en slimhuistoepassings.

