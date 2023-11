By

Die langverwagte Oppo Reno 11 en Reno 11 Pro tref uiteindelik die mark in China op 23 November. Hierdie vlagskipfone van Oppo het baie buzz gegenereer en aanhangers het gretig gewag op hul vrystelling. Voor die amptelike onthulling het die Oppo Reno 11-reeksfone op die China Telecom-webwerf verskyn en hul pryse en sleutelspesifikasies onthul.

Volgens die lys op die China Telecom-webwerf sal die Oppo Reno 11 Pro aangedryf word deur 'n Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, wat blitsvinnige werkverrigting verseker. Beide modelle in die reeks sal na verwagting op die nuutste Android 14-gebaseerde ColorOS 14 werk, wat gebruikers 'n verbeterde en gebruikersvriendelike ervaring bied.

Wat kameravermoëns betref, sal beide die Oppo Reno 11 en Reno 11 Pro 'n driedubbele agterkamera-opstelling hê, bestaande uit 'n 50-megapixel-hoofkamera, 'n 8-megapixel ultrawye kamera en 'n 32-megapixel telefoto-kamera. Vir diegene wat daarvan hou om selfies te neem, word verwag dat albei modelle 'n 32-megapixel voorskieter sal hê.

Daar word gerugte dat die Oppo Reno 11 op 'n kragtige MediaTek Dimensity 8200 SoC werk, terwyl die Oppo Reno 11 Pro die Snapdragon 8+ Gen 1 SoC sal hê. Hierdie spesifikasies beloof 'n gladde en naatlose gebruikerservaring, of dit multitasking is of om veeleisende toepassings te bestuur.

Wat die prys betref, word verwag dat die Oppo Reno 11 teen CNY 2799 (ongeveer Rs. 32,000 8) geprys sal word vir die 256GB RAM + 11GB-bergingmodel. Die Oppo Reno 3,999 Pro, aan die ander kant, word gelys met 'n prysetiket van CNY 46,000 (ongeveer Rs. 12) vir die 256GB RAM + 11GB berging opsie. Hierdie mededingende pryse maak die Oppo Reno XNUMX-reeks 'n aantreklike keuse vir slimfoon-entoesiaste.

Met sy indrukwekkende spesifikasies en mededingende pryse, is die Oppo Reno 11-reeks gereed om 'n plons in die Chinese mark te maak. Bly ingeskakel vir die amptelike bekendstelling op 23 November.

