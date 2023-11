Oppo maak gereed om volgende week sy nuutste tablet, die Oppo Pad Air 2, in China bekend te stel. Hierdie nuwe tablet sal dien as die opvolger van die Oppo Pad Air van verlede jaar. Voor sy amptelike bekendstelling het Oppo die ontwerp en spesifikasies van die toestel aktief deur verskeie sosiale media-kanale terg.

Die Oppo Pad Air 11, wat op 23 November saam met die Oppo Reno 2-reeks onthul word, spog met 'n ontwerptaal soortgelyk aan sy voorganger en die OnePlus Pad Go. Met dik skermringe en afgeronde hoeke word die tablet in twee verskillende skakerings vertoon.

Volgens uitgelekte verslae word daar geglo dat die Oppo Pad Air 2 'n nuwe handelsmerk van die OnePlus Pad Go is. Hierdie spekulasie het daartoe gelei dat tipster Digital Chat Station voorgestel het dat die tablet teen ongeveer CNY 1,000 11,500 (ongeveer Rs XNUMX XNUMX) in China geprys sal word.

Verder word verwag dat die tablet 'n 11.4-duim-skerm met 'n 2K-resolusie sal hê. Dit sal deur die MediaTek Helio G99 SoC aangedryf word en 'n 8,000 XNUMX mAh-battery huisves.

As die Oppo Pad Air 2 wel 'n herhandelde OnePlus Pad Go blyk te wees, kan ons verwag dat dit soortgelyke spesifikasies teen 'n vergelykbare pryspunt sal bied. In Indië word die OnePlus Pad Go teen Rs geprys. 19,999 128 vir die enigste Wi-Fi-variant met XNUMX GB-berging.

Die OnePlus Pad Go spog met 'n 11.35-duim 2.4K LCD-skerm met 'n 90Hz-verversingsfrekwensie. Dit werk op die MediaTek Helio G99 SoC, gepaard met 8 GB LPDDR4X RAM en tot 256 GB UFS 2.2-berging. Die tablet beskik ook oor 'n 8-megapixel-agterkamera met EIS-ondersteuning, 'n 8-megapixel-voorkamera, en is toegerus met 'n 8,000 33 mAh-battery met XNUMXW SUPERVOOC-snellaai.

In die algemeen sal die Oppo Pad Air 2 aandag trek met sy opgegradeerde ontwerp en werkverrigting, wat dit 'n langverwagte toestel in die tabletmark maak.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wanneer sal die Oppo Pad Air 2 bekendgestel word?

Die Oppo Pad Air 2 sal op 23 November in China bekendgestel word.

2. Wat is die verwagte prys van die Oppo Pad Air 2?

Daar word gerugte dat die tablet ongeveer 1,000 11,500 CNY (ongeveer Rs XNUMX XNUMX) in China kos.

3. Wat is die belangrikste spesifikasies van die Oppo Pad Air 2?

Die Oppo Pad Air 2 sal na verwagting 'n 11.4-duim 2K-skerm, 'n MediaTek Helio G99 SoC en 'n 8,000 XNUMX mAh-battery hê.

4. Is die Oppo Pad Air 2 'n herhandelde weergawe van die OnePlus Pad Go?

Daar was bespiegelings dat die Oppo Pad Air 2 'n herbenoemde OnePlus Pad Go kan wees.

5. Wat is die prys van die OnePlus Pad Go in Indië?

Die OnePlus Pad Go word geprys vanaf Rs. 19,999 128 vir die enigste Wi-Fi-variant met XNUMX GB-berging.