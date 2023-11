'n Kykie na die indrukwekkende OPPO Find X7

By

In 'n onlangse opdatering oor AnTuTu Benchmark se amptelike Weibo-rekening, het OPPO se hoogs verwagte Find X7 verwagtinge oortref met sy merkwaardige prestasie. Die Find X7, wat glo die standaardweergawe met die modelnommer PHZ110 is, is toegerus met die kragtige Dimensity 9300-skyfiestel.

Met 'n indrukwekkende gekombineerde AnTuTu Benchmark-telling van 2,270,677 7 521,690 punte, het die Find X911,683 sy meerderwaardigheid bewys. Die SVE-prestasie het 471,340 365,964 punte bereik, die GPU het 'n buitengewone XNUMX XNUMX punte gelewer, die geheue (MEM) het XNUMX XNUMX punte behaal, en die gebruikerservaring (UX) het 'n noemenswaardige XNUMX XNUMX punte behaal.

Hierdie uitstaande tellings toon dat die Find X7 uitblink in alle aspekte van werkverrigting, wat 'n aansienlike verbetering toon in vergelyking met sy voorgangers.

Die Find X7 kom met 'n kragtige konfigurasie, met die Dimensity 9300-skyfiestel, 16 GB RAM en 'n ruim 1 TB-bergingskapasiteit. Dit gebruik die nuutste LPDDR5T RAM en UFS 4.0 bergingstegnologie, wat vinnige en doeltreffende werkverrigting verseker. Met die Android 14-bedryfstelsel kan gebruikers die nuutste vordering in die Android-ekosisteem ervaar.

Opwindend genoeg het OPPO 'n baanbrekende samewerking met Hasselblad vir die Find X7 se kamerastelsel gesinspeel. Die toestel sal die nuwe generasie ultra-ligte skadubeeldstelsel bekendstel, wat OPPO se toewyding om die grense van mobiele fotografie te verskuif, ten toon stel.

Boonop het OPPO amptelik aangekondig dat die Find X7-reeks satellietkommunikasietegnologie sal ondersteun, wat vooruitgang in konneksie aandui wat verder gaan as konvensionele standaarde.

Alhoewel OPPO nog nie gedetailleerde inligting oor die Find X7-reeks onthul het nie, dui die indrukwekkende maatstaftellings daarop dat die bekendstelling dalk net om die draai is. Bly ingeskakel vir verdere opdaterings, want OPPO gaan voort om die vlagskip-mobiele ervaring te vernuwe en te herdefinieer.

