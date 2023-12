Oppo Find N3 Flip: 'n Indrukwekkende mededinger in die opvoubare slimfoonmark

Oppo het sy merk gemaak in die opvoubare slimfoonmark met sy nuutste aanbieding, die Oppo Find N3 Flip. Alhoewel dit moontlik nie die neiging volg wat deur Motorola gestel is met 'n vierkantige omslagskerm nie, het Oppo nuwe kenmerke en verbeterings bekendgestel om sy toestel te laat uitstaan.

Een van die opvallende kenmerke van die Oppo Find N3 Flip is sy kamerastelsel. Oppo het 'n drievoudige agterkamera-opstelling ingesluit, 'n eerste vir clamshell-opvoubare slimfone. Die ontwerp van die kamera-uitleg is uniek en voeg 'n tikkie luukse by die toestel. Die sirkelkameramodule met Hasselblad-handelsmerk is omtrent dieselfde dikte as 'n Rs. 10 muntstuk, om te verseker dat die foon stabiel bly wanneer dit op 'n plat oppervlak geplaas word.

Nog 'n noemenswaardige toevoeging tot die Oppo Find N3 Flip is die OnePlus-waarskuwingsskuifbalk, 'n kenmerk wat van OnePlus-toestelle geleen is. Hierdie drie-fase skuifbalk stel gebruikers in staat om toestelprofiele gerieflik te verander. Alhoewel dit dalk nuut is vir Oppo-gebruikers, sal OnePlus-gebruikers dit bekend en nuttig vind.

Wat ontwerp betref, behou die Oppo Find N3 Flip die afgeronde en gemaklike ontwerp van sy voorganger, die Find N2 Flip. Sommige gebruikers kan egter die glansafwerking glad vind en die matafwerkingopsie wat op die vorige model beskikbaar is, mis. Oppo sluit 'n mat-afgewerkte tas in die boks in om beter greep en beskerming te bied.

Die binnevou-skerm van die Oppo Find N3 Flip bied dun rande en 'n vlak vou, wat 'n meeslepende en gladde gebruikerservaring tot gevolg het. Die skerm versamel nie maklik vingerafdrukke nie en kan maklik skoongevee word. Daar is egter 'n effense ongerief wanneer die lang omslagskerm gebruik word. Oppo moedig gebruikers aan om die foon met die skarnier af te gebruik, wat dalk vereis dat die foon met albei hande gebruik word of om dit met 'n ander vinger te ontsluit.

Wat pryse betref, is die Oppo Find N3 Flip mededingend teen Rs. 94,999 12 vir die 512 GB RAM en 5 GB berging variant. Dit bied 'n sterk alternatief vir Samsung se Galaxy Z Flip 99,999, wat teen Rs geprys word. XNUMX XNUMX vir die basismodel met laer RAM en bergingsopsies.

In die algemeen is die Oppo Find N3 Flip 'n dwingende mededinger in die opvoubare slimfoonmark. Met sy unieke kenmerke, verfynde skarnier en mededingende pryse, is dit beslis die moeite werd om te oorweeg vir diegene wat op soek is na 'n premium opvoubare toestel.