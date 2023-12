Ons stel die Oppo A59 5G bekend: Die mees bekostigbare 5G-slimfoon in Indië

Opsomming: Die Chinese tegnologiereus Oppo het die Oppo A59 5G in Indië bekend gestel en beweer dat dit die mees bekostigbare 5G-toestel onder die ₹15,000 XNUMX-segment is. Die slimfoon is in twee variante beskikbaar en kan by amptelike Oppo-winkels gekoop word, sowel as aanlynplatforms soos Amazon en Flipkart. Kliënte kan ook kontantterugbetalings en EMI-opsies van uitgesoekte banke geniet.

Oppo het 'n groot opflikkering in die Indiese mark gemaak met die bekendstelling van sy hoogs verwagte Oppo A59 5G-slimfoon. Met 'n aantreklike prysetiket van ₹ 14999, onderskei die Oppo A59 5G hom as die mees bekostigbare 5G-toestel in sy segment.

Kliënte kan die Oppo A59 5G vanaf 25 Desember 2023 deur verskeie kanale in die hande kry. Die slimfoon is beskikbaar in twee variante - een met 4 GB RAM en 'n ander met 6 GB RAM. Boonop kan klante kies tussen Starry Black en Silk Gold-kleuropsies.

Wat hierdie slimfoon selfs meer aanloklik maak, is die reeks aanbiedinge wat aan kliënte beskikbaar is. Kopers kan 'n terugbetaling van tot ₹ 1500 geniet en gebruik maak van 'n gratis EMI-opsie vir tot ses maande van uitgesoekte banke, insluitend SBI-kaarte, IDFC First Bank, Bank of Baroda-kredietkaart, AU Finance Bank, en een kaart vanaf hoofkleinhandelafsetpunte en die Oppo-winkel.

Gaan voort na die spesifikasies, die Oppo A59 5G het 'n skraal liggaamsontwerp en beskik oor 'n 90Hz sonligskerm met 'n helderheid van 720 NITS. Die maatskappy beweer dat die 96 persent NTSC hoë kleur 'n lewendige ervaring bring, veral wanneer sosiale media gebruik word.

Wat berging betref, bied die slimfoon 6 GB RAM en 128 GB ROM, wat genoeg spasie bied vir al jou behoeftes. Die RAM kan ook tot 6GB uitgebrei word vir optimale werkverrigting. Toegerus met 'n MediaTek Dimensity 6020 SoC, integreer die Oppo A59 5G die modem in 'n lae-krag 7nm-skyfie, wat doeltreffende gebruik verseker.

Oppo is trots op die visuele ervaring van die slimfoon, danksy sy Mali-G57 MC2 GPU, 36 maande vlotheidsbeskerming en ColorOS dinamiese rekenaars. Die Oppo A59 5G beskik oor 'n primêre 13MP-kamera, 'n 2MP-bokeh-kamera en 'n 8MP-lens om pragtige selfies vas te vang. Dit spog ook met 'n Ultra Night Mode vir helder nagfoto's en multi-raam geraasvermindering vir 'n beter fotografie-ervaring. Boonop is die toestel IP54 stofdig beskerm.

Die Oppo A59 5G is 'n speletjie-wisselaar in die 5G-slimfoonmark, wat bekostigbaarheid bied sonder om op kenmerke in te boet. Of jy nou 'n tegnologie-entoesias is of bloot op soek is na 'n betroubare slimfoon, die Oppo A59 5G is beslis die moeite werd om te oorweeg.