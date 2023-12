Voorgestelde wetsontwerpe om bekostigbare behuising in New York te beskerm

Opsomming: Verskeie wetsontwerpe wat op Goewerneur Kathy Hochul se handtekening wag, het ten doel om die behuisingskrisis in New York Stad aan te spreek deur bestaande bekostigbare behuising te bewaar en te beskerm. Hierdie wetsontwerpe sal huurgestabiliseerde woonstelle bekostigbaar hou, huurders bemagtig om bedrog teen huurgeld aan te spreek, leiding te verskaf oor huurstabilisering in die suidelike gebiede, en geboueienaarskap en verantwoordelikheid vir instandhouding duideliker te maak. Met 'n toenemende aantal hawelose individue en die voortdurende verlies van bekostigbare behuising, is dit van kardinale belang dat hierdie wetsontwerpe onderteken word, aangesien dit ooreenstem met die bedoeling van die landmerk 2019 huurderwet, die Wet op Behuisingsstabiliteit en Huurderbeskerming.

Die eerste wetsontwerp poog om die bekostigbaarheid van huurgestabiliseerde woonstelle te handhaaf deur strenger regulasies te implementeer. Alhoewel nuttige regulasies reeds bestaan, sal 'n statuut groter beskerming bied. Die tweede wetsontwerp het ten doel om huurders te bemagtig om bedrog met huuroorheffing aan te spreek wat voor die Wet op Behuisingstabiliteit en Huurderbeskerming van 2019 plaasgevind het. Dit sal verseker dat huurders billike behandeling ontvang en nie aan buitensporige huurverhogings onderwerp word nie.

Boonop fokus 'n ander wetsontwerp op die verskaffing van leiding aan plaaslike gebiede rakende huurstabilisering. Dit stel hierdie gemeenskappe in staat om ingeligte besluite te neem of hulle huurstabiliseringsmaatreëls wil implementeer. Laastens het die vierde wetsontwerp ten doel om geboueienaarskap en verantwoordelikheid vir instandhouding duidelik te maak. Deur hierdie aspekte duidelik te identifiseer, kan huurders die toepaslike partye aanspreeklik hou vir herstel- en instandhoudingskwessies.

Deur die ondertekening van hierdie wetsontwerpe uit te stel, sal verhuurders 'n geleentheid gee om meer huurgestabiliseerde woonstelle uit die bekostigbare huismark te neem. Die praktyk van "Frankensteining", waar bekostigbare eenhede gekombineer en in luukse woonstelle omskep word, is 'n groeiende kommer. Boonop verhoed die vertraging munisipaliteite om die aantal vakante eenhede akkuraat te bepaal en te bepaal of hul huurders geregtig is op huurstabilisering.

Op plaaslike vlak, raadslid Carlina Rivera se voorgestelde wetsontwerp, Intro. 195-B, vra vir stadsinspeksies van onbewoonde woonstelle wat gevare vir naburige inwoners inhou. Hierdie maatreël sal die opberging van leë woonstelle ontmoedig en die veiligheid van omliggende gemeenskappe beskerm.

Die behoud van die huurgestabiliseerde huisvoorraad is 'n deurslaggewende stap om die behuisingskrisis aan te spreek. Deur hierdie wetsontwerpe te onderteken, sal goewerneur Hochul verseker dat meer bekostigbare woonstelle toeganklik bly vir huurders en munisipaliteite die bevoegdheid gee om huurstabiliseringsmaatreëls te kies. Dit is noodsaaklik om die goewerneur aan te spoor om hierdie wetsontwerpe stiptelik te onderteken en die regte van huurders te beskerm terwyl die behuisingskrisis in New York Stad bekamp word.