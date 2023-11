OpenAI staar onrus en vertrek in die gesig ná uitvoerende hoof se verrassende ontslag

Drie dae ná die onverwagte afdanking van sy uitvoerende hoof, Sam Altman, ervaar OpenAI interne onrus. Verskeie topbestuurders van die kunsmatige intelligensie-onderneming het die bedanking van die hele raad van direkteure geëis en gedreig om die maatskappy te verlaat as daar nie aan hul eis voldoen word nie, volgens 'n brief wat op Maandag, 20 November deur verskeie Amerikaanse media gepubliseer is.

Dié opstand kom ná ’n onstuimige naweek. OpenAI se direksie, wat sedert die bekendstelling van ChatGPT ’n jaar gelede ’n simbool van generatiewe KI is, het almal Vrydag verras deur Altman se onmiddellike afdanking aan te kondig. Die direksie het verklaar dat 'n deeglike hersiening aan die lig gebring het dat Altman nie heeltemal deursigtig in sy kommunikasie was nie, wat sy vermoë om sy verantwoordelikhede na te kom, belemmer het. Die direksie het gevolglik verklaar dat hy nie meer vertroue in sy leierskap het nie.

Ná die aankondiging het verskeie sleutellede van die maatskappy, insluitend die direksievoorsitter Greg Brockman, hul bedankings aangekondig. In 'n nota aan werknemers Sondagaand het die direksie gesê dat hierdie afwykings nodig is om vorentoe te beweeg en OpenAI se missie te handhaaf.

Die skielike uitsetting van Sam Altman, wat OpenAI medestigter en 'n beduidende rol gespeel het in die ontwikkeling van die KI-platform ChatGPT, het skokgolwe deur Silicon Valley gestuur. Altman het binne net een jaar een van die hooffigure in die bedryf geword.

Emmett Shear, die tussentydse plaasvervanger vir Altman en medestigter van die videostroomplatform Twitch, wat hy tot Maart gelei het, het erken dat die proses en kommunikasie rondom Altman se vertrek verkeerd gehanteer is. Shear het hom daartoe verbind om 'n onafhanklike oudit oor die volgende dertig dae uit te voer om die redes agter Altman se afdanking te ondersoek en om die leierskapspan te hervorm om tasbare resultate vir kliënte te verseker.

FAQ

Wat het die bestuurders by OpenAI aangespoor om die bedanking van die hele direksie te eis?

Die uitvoerende beamptes het hul ontevredenheid uitgespreek oor die direksie se besluit om Sam Altman, uitvoerende hoof, af te dank en het gevra dat die hele direksie bedank weens kommer oor deursigtigheid en vertroue.

Waarom het die direksie vertroue in Sam Altman se leierskap verloor?

Na 'n beraadslagende oorsig het die direksie tot die gevolgtrekking gekom dat Altman nie oop en deursigtig was in sy kommunikasie nie, wat sy vermoë om sy verantwoordelikhede doeltreffend na te kom, belemmer het.

Wie het by OpenAI bedank ná Sam Altman se afdanking?

Onder diegene wat bedank het, is Greg Brockman, die voorsitter van die direksie.

Watter stappe sal Emmett Shear as die tussentydse uitvoerende hoof neem?

Emmett Shear, die tussentydse uitvoerende hoof, het hom daartoe verbind om 'n onafhanklike oudit uit te voer om die omstandighede rondom Sam Altman se afdanking te ondersoek. Hy beplan ook om die leierskapspan te hervorm om beter uitkomste vir OpenAI se kliënte te verseker.