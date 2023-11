Nuwe prysverlaging vir OnePlus Nord CE 3 5G in Indië

Die gewilde slimfoon OnePlus Nord CE 3 5G het 'n aansienlike prysverlaging in Indië gekry. Die prys van die Nord-reeks-slimfoon is met Rs verlaag. 2,000 XNUMX, wat dit selfs meer bekostigbaar maak vir verbruikers in die land. Hierdie stap deur OnePlus het ten doel om meer gebruikers te lok om sy funksiebelaaide toestel te ervaar sonder om die bank te breek.

Die OnePlus Nord CE 3 5G is aanvanklik in Junie in die sub-R's bekendgestel. 25,000 782-segment, gerig op die middelslagmark. Toegerus met 'n kragtige Snapdragon 6.7G SoC, bied hierdie toestel gladde werkverrigting en doeltreffende multitasking-vermoëns. Dit spog met 'n groot 120-duim vloeibare AMOLED-skerm met 'n merkwaardige XNUMXHz-verversingsfrekwensie, wat 'n meeslepende visuele ervaring vir gebruikers bied.

Die slimfoon skyn ook in die kamera-afdeling, met 'n drievoudige kamera-opstelling gelei deur 'n hoë-resolusie 50-megapixel primêre kamera. Gebruikers kan pragtige foto's vang met groot detail en duidelikheid. Aan die voorkant is daar 'n 16-megapixel-kamera om pragtige selfies vas te vang.

Die hersiene prys van die OnePlus Nord CE 3 5G in Indië is nou Rs. 24,999 vir die 8 GB RAM + 128 GB berging variant. Die topmodel met 12 GB RAM + 256 GB berging is beskikbaar vir Rs. 27,999 XNUMX. Hierdie prysverlaging maak die toestel selfs meer mededingend in die mark.

Met sy aantreklike pryse, indrukwekkende spesifikasies en 'n menigte kenmerke, is die OnePlus Nord CE 3 5G 'n sterk aanspraakmaker in die middelafstand-slimfoonsegment in Indië. Die toestel bied 'n naatlose gebruikerservaring met sy vinnige werkverrigting, pragtige vertoning en veelsydige kamera-vermoëns. Dit is beskikbaar in Aqua Surge- en Grey Shimmer-skakerings, wat gebruikers 'n keuse gee om by hul persoonlike styl te pas.

vrae:

V: Wat is die nuwe prys van die OnePlus Nord CE 3 5G in Indië?

A: Die nuwe prys van die OnePlus Nord CE 3 5G in Indië is Rs. 24,999 vir die 8 GB RAM + 128 GB berging variant.

V: Wat is 'n paar sleutelkenmerke van die OnePlus Nord CE 3 5G?

A: Die OnePlus Nord CE 3 5G beskik oor 'n 6.7-duim AMOLED-skerm, Snapdragon 782G SoC, drievoudige kamera-opstelling met 'n primêre 50-megapixel-kamera en 'n 16-megapixel-voorkamera.

V: Watter kleuropsies is beskikbaar vir die OnePlus Nord CE 3 5G?

A: Die OnePlus Nord CE 3 5G is beskikbaar in Aqua Surge- en Grey Shimmer-skakerings.

V: Ondersteun die OnePlus Nord CE 3 5G uitbreidbare berging?

A: Ja, die OnePlus Nord CE 3 5G ondersteun uitbreidbare berging van tot 1 TB met behulp van 'n microSD-kaartgleuf.