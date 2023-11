Die OnePlus Buds 3: 'n blik op die volgende generasie oordopjes

By

Soos die jaar tot 'n einde kom, gons die mobiele tegnologiebedryf van afwagting vir die naderende vrystelling van OnePlus se nuutste vlagskiptoestel, die OnePlus 12. Maar dit blyk dat OnePlus meer vir sy aanhangers in die vooruitsig het. Volgens onlangse verslae het die OnePlus Buds 3 op sertifiseringswebwerwe verskyn, wat aandui dat die maatskappy gereed is om sy volgende generasie oordopjes bekend te stel.

Alhoewel die sertifiseringslyste nie gedetailleerde spesifikasies openbaar nie, bied dit wel 'n paar interessante insigte oor die komende Buds 3. Die ontwerptekeninge wat op die FCC-sertifiseringswebwerf vertoon word, stem ooreen met vroeëre uitgelekte weergawes, wat daarop dui dat OnePlus getrou bly aan die ontwerptaal wat bekendgestel is. met die OnePlus Buds Pro 2 vroeër vanjaar.

Wat laaivermoëns betref, sal die Buds 3 'n omhulsel hê wat 'n 520mAh-battery huisves, wat 4.5W-invoer en 1.2W-uitset ondersteun. Die oordopjes self sal deur 'n 58mAh-battery aangedryf word. Alhoewel die spesifieke batterylewe nie bevestig word nie, word daar bespiegel dat die Buds 3 soortgelyke werkverrigting as die Buds Pro 2 sal bied, met tot 9 ure se gebruik sonder Active Noise Cancellation (ANC), met die omhulsel wat 'n gekombineerde batterylewe van 33 uur. Met ANC geaktiveer, sal die oordopjes na verwagting 6 uur se gebruik bied, wat strek tot 22 uur met die omhulsel. Boonop sal vinnige laai-ondersteuning 5 uur se luistertyd toelaat met slegs 10 minute laai.

Klankgehalte-entoesiaste sal bly wees om te weet dat die Buds 3 na gerugte 'n 10.4 mm-woofer en 'n 6 mm-tweeter het, wat 'n ryk klank-ervaring lewer. Soortgelyk aan sy voorganger, word verwag dat die Buds 3 48dB ANC-ondersteuning sal insluit, wat 'n vreedsame en meeslepende luisterervaring verseker. Boonop sal hierdie oordopjes spog met 'n IP55-gradering vir water- en stofweerstand, wat duursaamheid bied vir daaglikse gebruik, terwyl die omhulsel 'n IPX4-gradering sal hê.

Die OnePlus Buds 3 sal waarskynlik sy debuut saam met die OnePlus 12 maak, na aanleiding van OnePlus se neiging om oordopjes saam met vlagskip-slimfone bekend te stel. Terwyl die amptelike bekendstelling na verwagting volgende maand in China sal plaasvind, word 'n wêreldwye vrystelling in Januarie 2024 verwag, volgens OnePlus se gewone patroon om eers in China vry te stel voordat dit wêreldwyd bekendgestel word.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wanneer sal die OnePlus Buds 3 vrygestel word?

Die OnePlus Buds 3 sal na verwagting volgende maand amptelik in China bekendgestel word en in Januarie 2024 wêreldwyd vrygestel word.

2. Wat is die laai spesifikasies vir die Buds 3?

Die Buds 3 het 'n omhulsel wat 'n 520mAh-battery bevat, wat 4.5W-insette en 1.2W-uitset ondersteun. Die oordopjes self sal deur 'n 58mAh-battery aangedryf word.

3. Wat is die batterylewe van die OnePlus Buds 3?

Alhoewel spesifieke batterylewebesonderhede nie bevestig word nie, word daar bespiegel dat die Buds 3 soortgelyke werkverrigting as die Buds Pro 2 sal bied, met tot 9 uur se gebruik sonder ANC en 'n gekombineerde batterylewe van 33 uur met die omhulsel. Met ANC geaktiveer, sal die oordopjes na verwagting 6 uur se gebruik bied, wat strek tot 22 uur met die omhulsel.

4. Watter oudiokenmerke sal die Buds 3 hê?

Daar word gerugte dat die OnePlus Buds 3 'n 10.4 mm-woofer en 'n 6 mm-tweeter het vir hoëgehalte-klankweergawe. Daar word ook verwag dat hulle 48dB Active Noise Cancellation (ANC) ondersteuning sal insluit.

5. Sal die Buds 3 water- en stofbestand wees?

Ja, die Buds 3 sal 'n IP55-gradering dra vir water- en stofweerstand, wat duursaamheid vir daaglikse gebruik verseker. Die omhulsel sal 'n IPX4-gradering hê.

Let wel: Die inligting wat in hierdie artikel verskaf word, is gebaseer op lekkasies en onbevestigde verslae. Amptelike besonderhede kan verskil ten tyde van die produk se vrystelling.