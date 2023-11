Feite en wenke om die skouspelagtige Tweeling-meteoorstort te bekyk

Sterrekunde-entoesiaste en sterrekykers wag gretig op die koms van een van die briljantste en betroubaarste meteorietreën van die jaar – die Geminide. Van nou af tot 24 Desember sal waarnemers die geleentheid kry om 'n skouspelagtige vertoning van tot 120 heldergeel strepe per uur te aanskou. Kom ons duik in 'n paar sleutelfeite en wenke om hierdie kosmiese verskynsel te geniet.

Wanneer en waar om te kyk

Die Geminid-meteorietreën sal 'n hoogtepunt bereik tussen 13 en 14 Desember, alhoewel aktiwiteit van nou af tot 24 Desember waargeneem kan word. Anders as ander meteoorreën, is die Geminide vroeg in die aand maklik sigbaar, wat hulle ideaal maak vir jong sterrekykers wat dalk sukkel laat wakker bly. Soek eenvoudig 'n plek weg van stadsligte of straatlampe, pak warm klere saam en bring 'n knus kombers of grasstoel. Plaas jouself na die suide en kyk op na die naghemel.

Oorsprong en fassinerende feite

Anders as die meeste meteorietreën wat van komete afkomstig is, kom die Geminide van 'n asteroïde genaamd 3200 Phaethon. Wetenskaplikes glo dat hierdie asteroïde uitmekaar gebreek het weens rotasiespanning en miljarde ton stof en puin in die sonnestelsel vrygestel het. Interessant genoeg bring 3200 Phaethon se wentelbaan dit buitengewoon naby aan die Son, wat lei tot sy mitologiese naamgenoot – die Griekse figuur wat die strydwa van die songod Helios bestuur het.

Die Geminide het 'n lang pad gestap sedert hul beskeie begin in die middel van die 1800's toe slegs 10 tot 20 meteore per uur sigbaar was. Nou, onder optimale toestande, kan toeskouers 'n verstommende 120 meteore per uur tydens sy hoogtepunt aanskou.

Algemene vrae

V: Kan ek die Geminid-meteoorreën van enige plek in die wêreld bekyk?

A: Ja, die Geminide is regoor die wêreld sigbaar, so maak nie saak waar jy is nie, jy kan hierdie hemelse skouspel geniet.

V: Wat veroorsaak meteorietreën?

A: Meteorietreën vind plaas wanneer die Aarde die spore van puin wat deur komete of asteroïdes agtergelaat word, sny. Soos hierdie klein hemelse voorwerpe ons atmosfeer binnedring, disintegreer hulle en skep pragtige strepe lig.

V: Hoe kan ek die beste foto's van die Geminid-meteoorreën vasvang?

A: Om pragtige foto's te neem, stel jou kamera op 'n driepoot met 'n wyehoeklens op, gebruik 'n hoë ISO-instelling en handhaaf 'n lang blootstellingstyd. Wees geduldig en neem verskeie skote om jou kanse om 'n meteoor te vang te verhoog.

Die Geminid-meteoorreën bied 'n wonderlike geleentheid om oor die wonders van die kosmos te dink. Merk dus jou kalenders, bondel saam en berei voor om deur die hemelse vuurwerke verstom te word.

[Bron: USA TODAY]