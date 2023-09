Die nuutste insigte oor AWS re: Invent 2023, Streaming Platforms en Arm's IPO

In die wêreld van tegnologie-gebeurtenisse kom AWS re:Invent 2023 vinnig nader, en die theCUBE-industrie-ontleder John Furrier voorspel dat daar 'n paar opwindende ontwikkelings in die vooruitsig sal wees. Furrier verwag 'n fokus op hoëprestasie rekenaars, GPU-ondersteuning en 'n duideliker dataverhaal van AWS. Hy wonder egter ook oor die toekoms van die ekosisteem rondom AWS en of dit nuwe hoogtes kan bereik. Furrier was in die verlede krities oor Amazon se monetisering van sy ekosisteem by hierdie geleenthede.

Wat stroomplatforms betref, glo Furrier dat die sleutel tot sukses lê in integrasie en die uitskakeling van kontekswisseling. Hy stel voor dat die platform wat die beste met faktuurstelsels kan integreer en 'n naatlose gebruikerservaring bied, die oorhand sal hê. Furrier bespreek ook die onlangse onderhoud wat hy met die CISO van Prime Video gehad het en beklemtoon die belangrikheid daarvan in die AWS Startup Showcase.

Die bespreking verskuif dan na Arm se IPO-planne. Arm Holdings PLC, 'n VK-gebaseerde skyfie-ontwerper, beoog om byna $4.87 miljard in sy komende openbare aanbod op die New Yorkse aandelebeurs in te samel. Ontleder Albie Amankona van die wêreldwye navorsingsfirma Third Bridge het kommer uitgespreek oor Arm se vermoë om munt te slaan uit die huidige neiging vir KI, aangesien 'n groot deel van Arm se inkomste uit mobiele toestelle kom. Furrier en sy mede-ontleder Dave Vellante stem egter sterk nie saam met hierdie perspektief nie. Hulle glo dat Arm se argitekture KI-afleidings aan die rand sal oorheers, aangesien dit 'n gebied is waar Arm 'n prominente teenwoordigheid het.

Vellante spreek ook die risiko's aan wat RISC-V, 'n alternatiewe argitektuur inhou, en voer aan dat Arm 'n beduidende voorsprong bo sy mededingers het. Alhoewel Arm se groei dalk nie eksponensieel is nie, prys Vellante sy laekoste-hoëprestasieplatform wat waarskynlik sy oorheersing in die mark sal verseker.

Oor die algemeen raak die besprekings in die CUBE Podcast die komende AWS re: Invent-geleentheid, die belangrikheid van integrasie en gebruikerservaring in stroomplatforms, en die potensiaal van Arm se argitekture in die KI-landskap.

Bronne:

– die CUBE Podcast