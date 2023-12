Amtrak-uitbreiding in Ohio: die bevordering van konnektiwiteit, ekonomiese groei en werkskepping

Die Federal Railroad Administration (FRA) het 'n belangrike stap geneem om Amtrak-dienste in Ohio uit te brei deur vier prioriteitsroetes te kies. In 'n aankondiging wat deur die Amerikaanse senator Sherrod Brown gemaak is, is dit aan die lig gebring dat hierdie roetes $500,000 XNUMX se federale befondsing elk sal ontvang deur die FRA se korridoridentifikasie- en ontwikkelingsprogram. Hierdie befondsing sal die beplanningswerk ondersteun wat nodig is om baanverbeterings, nuwe stasies en nodige toerusting of fasiliteite vir passasiersdiens te identifiseer.

Die geselekteerde roetes is soos volg:

1. Die 3C+D-korridor: Dit sal nuwe diens tussen Cleveland, Columbus, Dayton en Cincinnati vestig.

2. Die Midwest Connect Corridor: 'n Nuwe diens sal tussen Chicago, Columbus en Pittsburgh loop.

3. Diens tussen Cleveland, Toledo en Detroit.

4. Daaglikse diens op The Cardinal-lyn, wat Cincinnati met Chicago, Washington DC en New York City verbind.

Hierdie uitbreidings het ten doel om Amtrak se bereik verder as kusgebiede uit te brei, wat verbeterde vervoergeleenthede vir inwoners van Ohio bied en konnektiwiteit regdeur die Midde-Weste verbeter. Senator Brown het die voordele van hierdie roetes uitgelig en gesê dat dit besigheidsgroei sal genereer, werk sal skep en gemeenskapsverbindings in Ohio sal bevorder.

Alhoewel die aanvanklike befondsing verseker is, sal toekomstige rondes van federale befondsing deurslaggewend wees om hierdie lyne ten volle te ontwikkel. Daar word verwag dat die Ohio-korridors prioriteit sal kry in toekomstige befondsingskompetisies, volgens Senator Brown se persverklaring. Terwyl federale befondsing na verwagting die aanvanklike koste sal dek, sal deurlopende ondersteuning van die staat of plaaslike entiteite waarskynlik nodig wees vir langtermyn volhoubaarheid.

Die FRA het na lede van die Kongres uitgereik om hulle in kennis te stel van die befondsingsbesluite, met 'n amptelike aankondiging wat later hierdie week verwag word. Hierdie ontwikkelings strook met die tweeparty-infrastruktuurwetsontwerp wat deur president Joe Biden onderteken is, wat ongeveer $66 miljard vir Amtrak-uitbreiding landwyd toegeken het.

Die beplanningsproses vir hierdie nuwe roetes sal na verwagting tydrowend wees, met Stu Nicholson, Uitvoerende Direkteur van All Aboard Ohio, wat voorstel dat dit vier tot vyf jaar kan neem voordat diens begin. Die afwagting is egter groot, en verskeie organisasies en regeringsliggame, soos die Ohio Rail Development Commission en die stad Columbus, het reeds met voorbereidings en aansoeke deelgeneem om finansiering te bekom.

Te midde van hierdie opwindende ontwikkelings is 'n kaart van die voorgestelde Amtrak-uitbreiding in Ohio deur Senator Brown se kantoor op sosiale media gedeel, wat die potensiële impak en verbeterde konnektiwiteit regoor die staat beklemtoon.