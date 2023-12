FBI ondersoek e-posbedreigings vir skole in Ohio

Die FBI en Joint Terrorism Task Force ondersoek tans 'n reeks e-posdreigemente wat aan Ohio-skooldistrikte gemaak is, insluitend verskeie in die Dayton-streek. Hierdie dreigemente beweer dat dit van 'n Russiese terreurgroep kom en is na verskeie skole in Montgomery County en regdeur die staat versprei.

Owerhede het verklaar dat daar tans geen bewyse is wat die geloofwaardigheid van hierdie dreigemente ondersteun nie, en hulle het geen dreigende gevaar vir die genoemde skole geïdentifiseer nie. Hulle neem egter die situasie baie ernstig op en implementeer alle nodige voorsorgmaatreëls om die veiligheid van studente, fakulteit en personeel te verseker.

Rob Streck, balju van Montgomery County, het die belangrikheid van die veiligheid en sekuriteit van opvoedkundige instellings in die gemeenskap beklemtoon. Deur nou saam te werk met federale en plaaslike vennote, ondersoek wetstoepassing hierdie e-posbedreigings deeglik om skole en die individue binne hulle te beskerm.

Amptenare doen 'n beroep op ouers, studente en skoolpersoneel om ingelig te bly deur amptelike kanale, soos opdaterings van plaaslike wetstoepassingsagentskappe en skoolowerhede. Hulle moedig ook gemeenskapslede aan om waaksaam te bly en enige verdagte aktiwiteite of inligting wat met hierdie dreigemente verband hou, by hul plaaslike polisiedepartement aan te meld.

Soortgelyke dreigemente is Vrydag deur skole in Texas ontvang, maar wetstoepassers het geen onmiddellike gevaar gevind nie. Die spesifieke skooldistrikte in die Dayton-omgewing wat die dreigende e-posse ontvang het, is nie bekend gemaak nie.

Ten spyte van die gebrek aan waargenome geloofwaardigheid, neem skooldistrikte voorsorgmaatreëls. Oakwood-superintendent Neil Gupta het ouers verseker dat hulle met wetstoepassers saamwerk en die situasie fyn dophou. Greenville-superintendent Doug Fries het bevestig dat die polisie deeglike deursoekings van skoolgeboue gedoen het en niks gevind het nie.

Soos die ondersoek ontvou, is dit belangrik dat skole en gemeenskappe voortgaan om saam te werk om 'n veilige en veilige leeromgewing vir studente te handhaaf.