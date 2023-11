Fortnite se OG-opdatering veroorsaak die oplewing van die speler, wat die speletjie se blywende gewildheid weerspieël

Fortnite, die baie gewilde Battle Royale-speletjie van die uitgewer Epic Games, het 'n merkwaardige toestroming van spelers gesien ná die bekendstelling van sy OG-opdatering. Hierdie opdatering lui die terugkeer van die oorspronklike Battle Royale-kaart in, wat 'n spesiale plek in die harte van jarelange Fortnite-entoesiaste beklee.

Nie-amptelike dog betroubare statistieke van Fortnite.GG dui daarop dat die speletjie die afgelope 3.9 uur 'n hoogtepunt van 24 miljoen gelyktydige spelers beleef het. Hierdie verstommende syfer oortref die spelerstelling van ongeveer twee miljoen gedurende September en Oktober verreweg. Die vorige hoogste hoogtepunt het tydens Hoofstuk 4 Seisoen 4 in Augustus plaasgevind, met gelyktydige spelersgetalle wat 2.8 miljoen bereik het.

Deur die geliefde Fortnite-kaart wat nie net Battle Royale-speletjies nie, maar ook die hele videospeletjiebedryf 'n rewolusie teweeggebring het, weer bekend te stel, het Epic Games 'n snaar getref met sy passievolle spelersbasis. Kanteltorings, Paradise Palms, Salty Springs en ander ikoniese liggings is weer toeganklik vir verkenning. Interessant genoeg behou die opdatering sleutelbewegingsontwikkelings wat sedert Hoofstuk 1 bekendgestel is, soos naelloop en mantel.

Die besluit om terug te keer na die wortels van Fortnite kan deels toegeskryf word aan Epic Games se onlangse finansiële stryd. Die maatskappy se HUB, Tim Sweeney, het in 'n interne memo erken dat hoewel Fortnite hernude groei ervaar, die meerderheid van hierdie groei uit skepperinhoud spruit. Gevolglik het inkomstedeling 'n fokuspunt geword, wat tot laer winsmarges gelei het in vergelyking met die spel se vroeër stadiums van sukses.

Fortnite se OG-opdatering sal gedurende die huidige seisoen beskikbaar wees, wat oor vier weke strek. Alhoewel die oorspronklike kaart aan die einde van die seisoen uit die wedstryd verwyder kan word, kan Epic Games hierdie besluit heroorweeg weens die oorweldigende reaksie van spelers. IGN het na die uitgewer uitgereik vir verdere insigte en kommentaar oor hierdie ontwikkeling.

