Nuwe Vivo S18-reeks herdefinieer mid-range slimfone met baanbrekende AI-integrasie

Vivo, 'n toonaangewende slimfoonvervaardiger, het 'n gons in die tegnologiegemeenskap geskep met die hoogs verwagte bekendstelling van sy jongste middelreeksreeks, die Vivo S18. Hierdie reeks gaan 'n rewolusie in die bedryf bring met sy baanbrekende integrasie van kunsmatige intelligensie (KI) deur die gebruik van BlueLM, 'n voorpunt-KI-model wat intern deur Vivo ontwikkel is.

Anders as enige ander slimfoon in sy klas, spog die Vivo S18-reeks met 'n tien miljard-parameter KI groot model bekend as BlueLM, wat reeds sy staal in die Vivo X100-reeks bewys het. Met sy miljard-vlak parameters is BlueLM 'n oopbronmodel wat Vivo se verbintenis tot tegnologiese innovasie beklemtoon.

Eerder as om aanhalings te bevat, kom ons beskryf eerder die BlueLM-model as 'n gevorderde KI-tegnologie wat die algehele gebruikerservaring verbeter. Met BlueLM poog Vivo om ongekende gemak en vreugde aan sy gebruikers te lewer, en herdefinieer wat 'n middelslag-slimfoon kan bied.

Gerugte het die rondte gedoen oor die kragtige spesifikasies van die Vivo S18. Daar word gesê dat dit toegerus is met 'n Snapdragon 7 Gen 3-verwerker, wat 'n gladde en vertragingsvrye werkverrigting waarborg. Die toestel se oosterse estetiese ontwerp en enkelgat-geboë skerm met 'n hoogtepunt helderheid van 2800nit verbeter die visuele ervaring verder.

Fotografie-entoesiaste sal verheug wees oor die S18 se agterste 50-megapixel ultra-ligsensitiewe portretlens, wat OIS Hummingbird anti-skud-tegnologie en ateljeevlak-portretalgoritme-matrikse insluit. Dit verseker foto's van hoë gehalte selfs in uitdagende beligtingstoestande.

Vir diegene wat 'n opgegradeerde ervaring soek, neem die Vivo S18 Pro dit 'n stap verder met 'n MediaTek Dimensity 9200+ verwerker. Hierdie kragbron beskik oor 'n vlagskip Sony IMX920-hoofkamera, 'n 50MP ultrawyehoeklens en 'n professionele telefoto-portretlens. Met sy ondersteuning vir WiFi7, waarborg die S18 Pro vinnige en naatlose konneksie.

Entoesiaste en tegnologie-liefhebbers wag gretig op verdere opdaterings oor die Vivo S18-reeks. Met sy voorpunt-KI-tegnologie en indrukwekkende hardeware-spesifikasies, is Vivo gereed om 'n beduidende impak te maak in die mededingende middelafstand-slimfoonmark.

vrae:

1. Wat is BlueLM?

BlueLM is 'n gevorderde tien-miljard-parameter KI groot model wat in-huis ontwikkel is deur Vivo. Dit is ontwerp om die algehele gebruikerservaring te verbeter en is oopbron, wat Vivo se verbintenis tot tegnologiese innovasie ten toon stel.

2. Wat is die hoogtepunte van die Vivo S18-reeks?

Die Vivo S18-reeks bied 'n kragtige Snapdragon 7 Gen 3-verwerker, 'n oosterse estetiese ontwerp en 'n enkelgat-geboë skerm met 'n piekhelderheid van 2800nit. Dit spog ook met 'n indrukwekkende agterste 50-megapixel ultra-ligsensitiewe portretlens met OIS Hummingbird anti-skud tegnologie.

3. Wat is die verskil tussen die Vivo S18 en S18 Pro?

Die Vivo S18 Pro beskik oor 'n MediaTek Dimensity 9200+ verwerker en 'n vlagskip Sony IMX920 hoofkamera. Dit ondersteun ook WiFi7 vir hoëspoedverbinding.

4. Wanneer sal die Vivo S18-reeks bekendgestel word?

Die presiese bekendstellingsdatum van die Vivo S18-reeks is nog nie bekend gemaak nie. Bly ingeskakel vir verdere opdaterings van Vivo.