Nuwe stormstelsel ingestel om uiterste weer na die ooskus te bring

’n Kragtige stormstelsel is gereed om die komende naweek ’n stortvloed van swaar reën, skadelike winde, hewige donderstorms en selfs sneeu oor die oostelike helfte van die Verenigde State te ontketen. Soos die storm ontwikkel, dreig dit om reisplanne te ontwrig en tot kragonderbrekings langs die Ooskus te lei.

Volgens Fox Weather Meteoroloog Britta Merwin word verwag dat die stormstelsel 'n wye reeks weerverskynsels sal lewer, insluitend reën, sneeu en sterk winde. Die presiese impak van die storm sal egter afhang van die plasing en tydsberekening daarvan.

Kenners by die Fox Forecast Centre waarsku dat die storm aansienlike gevolge kan hê, wat miljoene Amerikaners kan raak en wydverspreide reisontwrigting kan veroorsaak. Atlanta sal na verwagting in die pad van die storm wees, wat groot reisvertragings vir die streek tot gevolg kan hê.

Die storm se ontwikkeling het Vrydag begin met 'n trog van laagdruk wat uit die westelike Verenigde State beweeg het en die vorming van 'n oppervlak laag oor die sentrale vlaktes veroorsaak het. Die aanvanklike fase van die storm het Saterdag reën en sneeu na die Bo-Midweste gebring.

Oor die naweek sal 'n breë gebied van matige tot swaar reën na verwagting van die Golfkus tot by die Groot Mere ontwikkel en na die Ooskus strek. Hierdie wydverspreide neerslag kan Saterdag tot kitsvloede in sekere gebiede lei, veral langs die Golfkus en in die middel-Mississippi en laer Ohio-valleie. Die bedreiging van oorstromings sal dan Sondag ooswaarts verskuif vanaf die Florida Panhandle na die middel-Atlantiese Oseaan en die Noordooste.

Benewens swaar reën, sal die stormstelsel sterk winde genereer. Rukwinde van 30 tot 40 mph word Saterdag in die Rockies en Plains voorspel, terwyl rukwinde van 50 tot 70 mph Sondag langs die middel-Atlantiese en Nieu-Engeland se kus verwag word, met die moontlikheid om tot Maandag uit te brei. Hierdie hoë windsnelhede kan lei tot reisonderbrekings by groot lughawens en verhoog die risiko van kragonderbrekings in verskeie state.

Soos die storm deur die streek beweeg, word 'n mate van sneeuval aan sy noordwestelike kant verwag, wat gebiede van die noord-sentrale vlaktes en Middeweste tot die Groot Mere affekteer. Boonop word die ophoping van sneeu al hoe meer waarskynlik in dele van die staat New York, Pennsylvania, Vermont, New Hampshire en Maine. Die presiese liggings en hoeveelhede sneeuval bly egter tans onseker.

Ten slotte, 'n kragtige stormstelsel is op koers om uiterste weerstoestande na die oostelike helfte van die Verenigde State te bring. Swaar reën, skadelike winde, erge donderstorms en sneeuval sal na verwagting almal verskillende gebiede regoor die streek beïnvloed. Inwoners moet op hoogte bly van plaaslike weervoorspellings en voorbereid wees op moontlike reisonderbrekings en kragonderbrekings.