Stad New York stel staatsdiens-eksamenskedule vry

Die New York City Department of Citywide Administrative Services (DCAS) het sy skedule vir staatsdienseksamens in Desember gepubliseer. Hierdie eksamens is noodsaaklik vir individue wat belangstel om in verskeie posisies regoor die stad te werk.

Die aansoekproses vir die eksamens is nou oop en sal voortduur tot 27 Desember, met die uitsondering van die korrektiewe beampte-pos, wat oop sal bly tot 30 Januarie 2024. Belangstellendes kan aanlyn aansoek doen deur die Aanlyn Aansoekstelsel (OASys) of in persoon by die rekenaargebaseerde toets- en toepassingsentrums (CTAC).

New York City is die tuiste van 80 agentskappe wat honderde duisende mense in diens het. Om 'n staatsdienseksamen af ​​te lê is die eerste stap in die aanstellingsproses vir die meeste van hierdie poste. Aansoekfooie wissel van $40 tot $101, afhangende van die eksamen.

Om te registreer en meer inligting oor die eksamens te bekom, besoek die DKES-webwerf. Daarbenewens kan aansoekers vir die DKES-nuusbrief inteken om maandelikse opdaterings oor komende eksamens te ontvang.

Vanaf 1 Maart 2021 sal alle kommunikasie met betrekking tot eksamens en geskiktheidslyste per e-pos gedoen word. Kennisgewings sal nie meer per tradisionele pos gestuur word nie.

Op Staten Island is die toetssentrum geleë by 135 Canal St., Stapleton. Bykomende toetssentrums kan gevind word in Manhattan, Brooklyn, Queens en die Bronx.

Nadat die eksamens afgeneem is, neem dit gewoonlik nege tot twaalf maande vir die opstel van 'n kwalifiserende lys waaruit agentskappe kan huur. Vir navrae oor die status van 'n kwalifiserende lys, kan individue die New York City Department of Citywide Administrative Services e-pos by [e-pos beskerm].