Owerhede lê beslag op duisende ponde in onwettige cannabisprodukte

Owerhede het onlangs beslag gelê op 'n groot hoeveelheid onwettig verkoopte daggaprodukte, met 'n totale waarde van meer as $54 miljoen. Die inspeksies was gerig op ongelisensieerde winkelfronte regdeur die staat, wat gelei het tot die beslaglegging op meer as 11,000 XNUMX pond onwettige daggaprodukte. Hierdie beduidende trek was die gevolg van 'n onderdrukking gelei deur goewerneur Kathy Hochul se administrasie.

As gevolg van 'n hofsaak wat die staat op 21 November gewen het, sal dit nou makliker wees vir owerhede om onwettige daggawinkels permanent te sluit. Die Kantoor vir Cannabisbestuur het in die mees onlangse rondte van inspeksies beslag gelê op 812 pond blomme, 701 pond eetbare en 61 pond cannabiskonsentraat. Die geraamde waarde van hierdie gekonfiskeerde produkte beloop $7.3 miljoen.

Die hoofdoel van hierdie pogings is om veiligheid te prioritiseer en die teenwoordigheid van onwettige operateurs in die cannabismark uit te skakel. Chris Alexander, die uitvoerende direkteur van die Kantoor vir Cannabisbestuur, het die belangrikheid beklemtoon om meer wettige besighede te open om die voortdurende kwessie van onwettige winkels te bekamp. Deur aan verbruikers veilige en betroubare opsies te bied, poog New York om deursigtigheid in die cannabisbedryf te verseker.

Om die probleem van ongelisensieerde operateurs aan te spreek, het goewerneur Hochul en die wetgewer voorheen 'n wet goedgekeur wat strenger strawwe oplê. Hierdie stap is aangespoor deur die verspreiding van ongelisensieerde operateurs in New York City, wat volgens burgemeester Eric Adams en balju Anthony Miranda op soveel as 1,500 10,000 geskat word. Die wet lê nou boetes op vanaf $20,000 XNUMX per dag vir onwettige daggaverkope, met die potensiaal vir boetes van tot $XNUMX XNUMX per dag vir voortgesette oortredings.

Benewens boetes, laat die wet reguleerders toe om hofbevele aan te vra om besighede vas te sluit wat herhaaldelik regulasies oortree. Dit kriminaliseer ook die verkoop van dagga en daggaprodukte sonder 'n lisensie. Hierdie maatreëls is noodsaaklik om die swart mark te beperk en om nakoming binne die wettige daggamark te verseker.

Ten spyte van terugslae wat veroorsaak is deur regsgedinge en 'n stadige ontplooiing, het die staat New York tans 27 gelisensieerde dagga-apteke vir volwassenes, waarvan 12 in New York geleë is. Reguleerders het ook 44 Cannabis Growers Showcases goedgekeur, wat meer weë skep vir wettige daggaverkope. Met wetlike struikelblokke wat nou uit die weg geruim is, word verwag dat staatsreguleerders in die nabye toekoms die goedkeuring en opening van nuwe gelisensieerde cannabiswinkels sal versnel.