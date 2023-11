Google onthul opwindende nuwe opdaterings vir Android-toepassings en -dienste in November

Google berei voor om hierdie November 'n verskeidenheid nuwe kenmerke en veranderinge aan die kernstelseltoepassings op Android-toestelle uit te voer. Die tegnologiereus, verantwoordelik vir die Play Winkel, Google Play Services, Android System Intelligence, Android WebView en Google Play-stelselopdaterings, is vasbeslote om die gebruikerservaring te verbeter en ons toestelle selfs slimmer te maak.

Om gebruikers te help om op hoogte te bly van hierdie opwindende opdaterings, het Google 'n nuwe organisatoriese styl vir sy maandelikse pleisternotas bekendgestel. Dit maak dit makliker as ooit tevore om te identifiseer watter opdaterings verantwoordelik is vir spesifieke veranderinge sonder die behoefte aan konstante verwysing.

In die komende Play Winkel-weergawe 38.3, beoog Google om die soekresultaat-ervaring te verbeter deur 'n gerieflike kortpad bekend te stel wat gebruikers direk na die gewenste toepassing of speletjie neem. Boonop sal die Play Winkel nou die verwydering van Android-toepassings van gekoppelde toestelle fasiliteer. Hierdie kenmerk is veral belangrik na onlangse opdaterings wat gebruikers in staat stel om toepassings op hul slimhorlosies of tablette deur hul fone te installeer.

Verdere verbeterings aan die Play Winkel sluit 'n opgedateerde ontwerp vir Google Play Beskerm-inligtingskaarte in, wat gebruikers 'n visueel aantreklike en doeltreffende ervaring bied. Boonop sal Google gebruikers nou aanspoor om kennisgewings te aktiveer wanneer hulle vooraf vir 'n program registreer, om te verseker dat hulle ingelig bly en nooit uitmis op voorafvrystelling-byvoordele nie.

Alhoewel Play Services-weergawe 23.43 geen noemenswaardige opdaterings bring nie, gaan Google voort om ontwikkelaars te ondersteun deur nuwe kenmerke te verskaf om analise en diagnostiek in hul toepassings te verbeter. Hierdie nuwe ontwikkelaarkenmerke kan bydra tot 'n meer naatlose en doeltreffende gebruikerservaring.

Soos altyd, om voordeel te trek uit hierdie opwindende nuwe kenmerke, is dit van kardinale belang om te verseker dat elke toepassing na sy nuutste weergawe opgedateer word. Gaan eenvoudig na die Play Winkel-lysinskrywing vir Google Play Dienste of Google Play Winkel om te kyk vir opdaterings.

Met hierdie merkwaardige opdaterings poog Google om die funksionaliteit en gerief van sy kernstelseltoepassings te verhoog, sodat gebruikers 'n verbeterde Android-ervaring kan geniet soos nog nooit tevore nie.

FAQ

1. Hoe kan ek Google Play Dienste en die Play Winkel op my Android-toestel opdateer?

Om Google Play Dienste op te dateer, kan jy 'n direkte skakel na die toepassing se Play Winkel-lysinskrywing volg en van daar af opdateer indien beskikbaar. Om die Play Winkel self op te dateer, tik jou avatar in die hoek en gaan na "Instellings". Onder die "Meer oor"-afdeling sal jy 'n opsie vind om "Play Winkel op te dateer."

2. Hoe verwyder ek Android-toepassings van gekoppelde toestelle deur die Play Winkel?

Met die nuwe Play Winkel-opdatering is dit nou makliker om Android-programme van gekoppelde toestelle af te verwyder. Navigeer eenvoudig na die toepassing wat jy wil deïnstalleer en volg die verskafde instruksies in die Play Winkel.

3. Wat is die nuwe kenmerke vir ontwikkelaars in Google Play Dienste weergawe 23.43?

Google Play Dienste weergawe 23.43 stel nuwe ontwikkelaarkenmerke bekend om ontledings- en diagnostiese prosesse in beide Google en derdeparty-toepassings te ondersteun. Hierdie kenmerke stel ontwikkelaars in staat om waardevolle insigte in te win en die algehele werkverrigting van hul toepassings te verbeter.