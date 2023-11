4G Galaxy S20-reeks ontvang November 2023-sekuriteitsopdatering regoor Europa

Eienaars van 4G-weergawes van die Galaxy S20, Galaxy S20+ en Galaxy S20 Ultra kan nou 'n sug van verligting slaak, aangesien Samsung die November 2023-sekuriteitsopdatering vir hul toestelle begin uitrol het. Voorheen was hierdie opdatering beperk tot die 5G-modelle; Samsung het egter sy beskikbaarheid ook na die 4G-weergawes uitgebrei, tot groot vreugde van gebruikers in verskeie Europese lande.

Hierdie jongste sekuriteitsopdatering, geïdentifiseer as fermwareweergawe G98xFXXSIHWJD, is relatief klein, en neem minder as 500MB se stoorspasie op. Gebruikers in Oostenryk, Bulgarye, Frankryk, Duitsland, Griekeland, Hongarye, Italië, Luxemburg, Nordiese lande, Pole, Portugal, Roemenië, Slowakye, Slowenië, Suidoos-Europa, Spanje, Switserland, die Baltiese streek, die Tsjeggiese Republiek, Nederland en die Verenigde Koninkryk het nou toegang tot hierdie opdatering op hul 4G Galaxy S20-reeks slimfone.

Samsung se sekuriteitsbulletin het aangedui dat hierdie opdatering hoofsaaklik meer as 65 sekuriteitskwesbaarhede aanspreek, wat verbeterde beskerming aan gebruikers se toestelle bied. Dit stel egter geen nuwe kenmerke of verbeterings in werkverrigting bekend nie.

Vir eienaars van die 4G Galaxy S20-reeks wat in enige van die voorgenoemde lande woon, is die opdatering na die nuutste sekuriteitsreël 'n eenvoudige proses. Deur na Instellings te navigeer en Sagtewareopdatering te kies, kan gebruikers onmiddellik na die beskikbaarheid van die nuwe opdatering kyk. Die alternatiewe metode behels die aflaai van die firmware-lêer vanaf 'n betroubare bron en handmatig flits dit op die toestel met behulp van 'n Windows-rekenaar en die Odin-instrument.

Met hierdie beduidende uitbreiding van die November 2023-sekuriteitsopdatering, gaan Samsung voort om die veiligheid en sekuriteit van sy gebruikers se toestelle te prioritiseer, om te verseker dat hul data beskerm bly.