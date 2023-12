Studente van die Noord-Kentucky Universiteit grawe historiese artefakte by die voormalige Newport Barracks-terrein op

By

Studente van die Noord-Kentucky Universiteit begin met 'n opwindende argeologiese projek om betekenisvolle oorblyfsels uit die streek se verlede te ontbloot. Die terrein van die ou Newport Barracks naby Riverboat Row het 'n middelpunt van opgrawingsaktiwiteite geword.

Nadat hulle vroeër die jaar baie gronddeurdringende radar gebruik het, maak die studente nou hul hande vuil terwyl hulle dieper in die terrein delf. Hulle doel is om items op te spoor en te herwin wat die Kaserne se bedrywighede gedurende die 1800's kan verlig, toe dit vir byna 'n eeu as 'n woning vir weermagsoldate gedien het.

Die aanvanklike uitgrawing het 'n opwindende ontdekking opgelewer. In net hul eerste graaf se grond, het die studente inheemse Amerikaanse pottebakkery opgegrawe, wat 'n ryk geskiedenis onthul wat die Kaserne met ongeveer duisend jaar voor dateer. Die primêre fokus van die projek lê egter daarin om die fort se geheime te ontbloot, aangesien dit 'n beduidende rol tydens die Oorlog van 1812 gespeel het.

Die uitgrawingswerk, wat Maandag begin het, sal vir ongeveer een week met swaar masjinerie uitgevoer word. Na hierdie fase sal die studente oorneem en die grond noukeurig met die hand sif om bykomende artefakte te onthul.

Sodra die artefakte opgespoor is, sal die studente hul bevindinge noukeurig ontleed en dokumenteer. Daarna sal die items mildelik aan plaaslike museums geskenk word, om te verseker dat die publiek die geleentheid kry om hierdie historiese skatte te waardeer en daaruit te leer.

Hierdie argeologiese projek bied nie net studente van die Noord-Kentucky Universiteit van onskatbare praktiese ervaring nie, maar dra ook by tot 'n meer omvattende begrip van die streek se ryk verlede. Deur hierdie artefakte op te grawe en te bewaar, bewaar en deel hulle aktief die fassinerende verhale van die Newport Barracks en die rol daarvan in die vorming van die Tri-State-gebied.