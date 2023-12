Motoriste wat op noordwaartse Roete 400 in Wes-Seneca ry, sal die naweek met nuwe verkeerstoestande te kampe hê. Die staatsdepartement van vervoer het aangekondig dat 'n gedeelte van die pad tussen Unionweg en Senecastraat gesluit sal wees vir brugherstelwerk.

Vanaf Vrydag 6:6 tot Maandag 400:XNUMX, sal alle noordwaartse verkeer op Roete XNUMX herlei word. Daar sal van bestuurders verwag word om by Unionweg uit te gaan en 'n ompad langs Unionweg, Centreweg en Senecastraat te volg voordat hulle weer by die snelweg aansluit via die Senecastraat-oprit. Hierdie tydelike sluiting en ompad is nodig om die tydige voltooiing van brugherstelwerk in die gebied te vergemaklik.

Boonop moedig die staatsdepartement van vervoer motoriste aan om versigtig te wees en verantwoordelik in werksones te bestuur. Spoedboetes sal in dié gebiede verdubbel word, en bestuurders wat twee of meer skuldigbevindings kry vir spoed in ’n werksone kan selfs die opskorting van hul rybewys in die gesig staar.

Deur hierdie verkeersveranderinge te implementeer en strenger strawwe vir spoed af te dwing, poog die Staatsdepartement van Vervoer om die veiligheid van beide motoriste en konstruksiewerkers te verseker. Dit is noodsaaklik vir bestuurders om die aangekondigde verkeerspatrone te gehoorsaam en geduld te oefen tydens die brugherstelproses.

Onthou om jou roete dienooreenkomstig te beplan en voorsiening te maak vir ekstra reistyd as jy die naweek noordwaartse Roete 400 gaan gebruik. Bly veilig en bestuur verantwoordelik om enige potensiële ontwrigtings wat deur die tydelike sluiting en ompad veroorsaak word, tot die minimum te beperk.