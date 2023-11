Noord-Korea se internetgebruik: 'n analitiese oorsig van telekommunikasie-, mobiele- en breëbandstatistieke

In 'n wêreld waar konnektiwiteit al hoe belangriker word, staan ​​Noord-Korea uit as een van die mees geïsoleerde lande wat internetgebruik betref. Met streng regeringsbeheer oor inligtingvloei het die land se burgers beperkte toegang tot die digitale wêreld. Kom ons kyk van naderby na die telekommunikasie-, selfoon- en breëbandstatistieke in Noord-Korea.

Telekommunikasie: Die telekommunikasiesektor in Noord-Korea word oorheers deur die staatsbeheerde maatskappy, Korea Post and Telecommunications Corporation (KPTC). KPTC verskaf vastelyndienste, insluitend stemoproepe en faks, aan 'n beperkte aantal intekenare. Die beskikbaarheid van hierdie dienste is egter hoofsaaklik beperk tot regeringskantore, besighede en 'n klein aantal bevoorregte individue.

Mobile: Selfone het die afgelope dekade gewild geword in Noord-Korea, maar toegang tot die internet via mobiele toestelle bly hoogs beperk. Die staatsbeheerde maatskappy, Koryolink, is die enigste selfoonnetwerkoperateur in die land. Terwyl Koryolink stem- en teksboodskapdienste verskaf, is internettoegang beperk tot 'n paar uitgesoekte individue en organisasies wat deur die regering goedgekeur is.

Breëband: Breëband internettoegang is feitlik nie-bestaande vir die algemene bevolking in Noord-Korea. Die beperkte infrastruktuur en regeringsbeheer verhoed wydverspreide beskikbaarheid van hoëspoed internetverbindings. Die regering fokus eerder daarop om internettoegang aan universiteite, navorsingsinstellings en sommige regeringskantore te verskaf.

Vrae:

V: Waarom beperk Noord-Korea internettoegang?

A: Die Noord-Koreaanse regering beheer internettoegang streng om sy greep op inligtingvloei te behou en om invloed van buite te voorkom wat sy regime kan uitdaag.

V: Kan Noord-Koreane toegang tot internasionale webwerwe kry?

A: Nee, die regering beperk toegang tot internasionale webwerwe en bevorder eerder 'n staatsbeheerde intranet genaamd Kwangmyong, wat beperkte toegang tot goedgekeurde binnelandse inhoud bied.

V: Is daar enige planne om internettoegang in Noord-Korea te verbeter?

A: Alhoewel die regering 'n mate van belangstelling in die uitbreiding van internettoegang uitgespreek het, sal enige veranderinge waarskynlik geleidelik en streng beheer word om te verseker dat dit ooreenstem met die regime se belange.

Ten slotte, Noord-Korea se internetgebruik bly hoogs beperk, met beperkte toegang tot telekommunikasie-, selfoon- en breëbanddienste. Die regering se streng beheer oor inligtingvloei isoleer steeds die land van die globale digitale landskap, wat sy burgers met minimale konnektiwiteitsopsies laat.