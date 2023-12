Noord-Carolina en Virginia-skole vertraag weens ysige weerstoestande

Verskeie skooldistrikte in Noord-Carolina en Virginia het vertragings vir Woensdagoggend aangekondig weens die potensiaal vir ysige weerstoestande. Hierdie aankondiging kom as 'n voorsorgmaatreël om die veiligheid van studente en personeel te verseker.

Een van die geaffekteerde distrikte is Alleghany County Schools, wat op Woensdag 6 Desember 2023 met 'n vertraging van twee uur sal werk. Hierdie vertraging is van toepassing op beide personeel en studente. Die skoolowerhede doen 'n beroep op almal om versigtig te wees wanneer hulle reis tydens hierdie toestande. Om op hoogte te bly van die jongste weervoorspelling en nuus, word individue aangemoedig om die WXII-toepassing af te laai.

'n Winterweeradvies is uitgereik vir dele van die Noord-Carolina- en Virginia-berge, insluitend Ashe- en Watauga-graafskappe in Noord-Carolina, sowel as Grayson County, Virginia. Hierdie advies is van krag tot Vrydag 4:00. Die advies dien as 'n waarskuwing vir potensieel gevaarlike winterweerstoestande in hierdie streke.

Met die winter wat nader kom, is baie nuuskierig oor die sneeuvalvooruitsigte vir Noord-Carolina. Vroeë aanduidings dui daarop dat die staat vanjaar bogemiddelde sneeuval kan ervaar. Om meer te wete te kom oor die winterweervoorspellings vir Noord-Carolina, besoek die verskafde skakel.

Vir omvattende weerdekking kan individue toegang kry tot die Weerwaarskuwings, Sluiting en Vertragings, en die Jongste Weervoorspelling afdelings. Boonop kan hulle foto's bydra tot die uLocal North Carolina Facebook-groep, toegang verkry tot verkeersinligting, sluitings en vertragings rapporteer, SkyCams bekyk en die WXII12 News-mobiele toepassing aflaai.