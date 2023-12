Skoolvertragings en sluitings weens ysige weerstoestande

Noord-Carolina en Virginia – 6 Desember 2023

Verskeie skooldistrikte in Noord-Carolina en Virginia het vertragings en sluitings vir Woensdagoggend aangekondig weens moontlike ysige weerstoestande. Die veiligheid van personeel en studente is die topprioriteit, wat hierdie nodige voorsorgmaatreëls aanspoor.

Grayson County-skole in Virginia sal op Woensdag, 6 Desember gesluit wees. Hierdie besluit is geneem met inagneming van die weervoorspelling en die potensiële gevare wat uit ysige toestande kan ontstaan. Dit is belangrik om op hoogte te bly van enige verdere aankondigings van die skooldistrik.

Daarbenewens sal Alleghany County Schools in Noord-Carolina op Woensdag 6 Desember met 'n vertraging van twee uur werk. Hierdie vertraging is as gevolg van die moontlikheid van ysige weerstoestande, en dit laat genoeg tyd toe vir personeel en studente om veilig na die skole te pendel. Dit word aangeraai om versigtig te wees tydens reis en om ingelig te bly oor enige veranderinge wat mag voorkom.

Die Nasionale Weerdiens het 'n Winterweeradvies vir sekere gebiede in beide Noord-Carolina en Virginia uitgereik. Hierdie advies sluit Ashe en Watauga County in Noord-Carolina in, sowel as Grayson County in Virginia. Die advies sal Vrydag om 4:00 verval. Gedurende hierdie tyd moet inwoners voorbereid wees op die potensiële impak van winterweer en die nodige voorsorgmaatreëls tref.

Ten slotte is dit noodsaaklik vir studente, ouers en personeellede om op hoogte te bly van die jongste weervoorspellings en aankondigings van hul onderskeie skooldistrikte. Deur veiligheid te prioritiseer en paraat te wees, kan almal met omsigtigheid en gemak deur die ysige weerstoestande navigeer.