Amptenare ondersoek tuberkulose-saak by 'n Noord-Carolina-skool

Gesondheidsowerhede ondersoek tans 'n saak van tuberkulose by Hoërskool Ragsdale in Jamestown, Noord-Carolina. Die Afdeling Openbare Gesondheid, in vennootskap met Guilford County Schools (GCS) en die Guilford County Departement van Gesondheid en Menslike Dienste, Openbare Gesondheidsafdeling, werk saam om moontlike blootstellings te identifiseer en te verseker dat die nodige voorsorgmaatreëls getref word.

Dr. Iulia Vann, die direkteur van openbare gesondheid in Guilford County, het gesê dat alhoewel daar geen onmiddellike openbare gesondheidsrisiko uit hierdie saak is nie, dit belangrik is om personeel, ouers en voogde van studente wat moontlik blootgestel is, in te lig. Toetse sal hierdie week gratis by die skool verskaf word vir diegene wat dit benodig. Dit is opmerklik dat die meerderheid personeel en studente nie toetsing of behandeling sal benodig nie.

Tuberkulose is 'n respiratoriese siekte wat in die loop van weke tot maande ontwikkel. Dit versprei op 'n manier soortgelyk aan die gewone verkoue of griep, maar is nie so aansteeklik nie. Gelukkig is dit heeltemal geneesbaar met medikasie.

Gesondheidsbeamptes het bevestig dat daar geen onmiddellike risiko van gesondheidsprobleme met hierdie saak verband hou nie en geen verdere risiko van blootstelling nie. As gevolg hiervan is dit nie nodig om aktiwiteite te beperk of bykomende voorsorgmaatreëls te tref nie, ongeag potensiële blootstelling.

Die veiligheid en welstand van die studente en personeel by Hoërskool Ragsdale bly 'n topprioriteit. Die samewerkende pogings van die Afdeling Openbare Gesondheid, Guilford County Schools, en die Departement van Gesondheid en Menslike Dienste sal verseker dat alle nodige maatreëls getref word om die situasie vinnig en doeltreffend aan te spreek.