Varkplase in Noord-Carolina word toegelaat om energie uit diere-afval te versamel

’n Onlangse hofuitspraak in Noord-Carolina het die permitaansoeke van verskeie varkplase gehandhaaf, wat hulle in staat stel om energie uit die diere se afval te versamel. Daar is gevind dat die staatsdepartement van omgewingsgehalte en Murphy-Brown LLC, wat die plase besit en bedryf, toepaslike ondersoek ondergaan het voordat goedkeuring ontvang is.

Die permitte wat Murphy-Brown gesoek het, was vir die bou van anaërobiese afvalverteringstelsels, wat metaan en ander biogas van opelugstrandmere wat afval bevat, sal opvang. Hierdie innoverende benadering tot afvalbestuur het die potensiaal om besoedeling te verminder en hernubare energie te benut.

Twee omgewingsgroepe, die Environmental Justice Community Action Network en Cape Fear River Watch, het egter die permitte betwis en aangevoer dat strenger besoedelingsperke ingestel moet word. Hulle het beweer dat die permitte tot verhoogde besoedeling sou lei en die watervoorsiening waarop hul lede staatmaak benadeel.

Ten spyte van hul besware is die permitte deur die paneel van die appèlhof bekragtig. Die hof het beslis dat die staatswet 'n minder lastige reguleringsproses vir hierdie tipe bedrywighede voorsien en nie inagneming van die strenger besoedelingstandaarde vereis wat deur die omgewingsgroepe voorgestaan ​​word nie.

Dit is opmerklik dat die uitspraak ietwat getemper is, aangesien die departement van omgewingsgehalte sedertdien algemene permitte vir drie van die vier plase toegestaan ​​het, wat die bou van anaërobiese verteerders moontlik maak. Die omgewingsgroepe het afsonderlike uitdagings teen hierdie nuwe permitte gerig.

Daarbenewens het 'n staatswet wat in Oktober in werking getree het, ten doel om te verduidelik dat diere-afvalbestuurstelsels 'n duidelike permitproses vereis wat apart van ander bronne van waterbesoedeling is.

Oor die algemeen is hierdie hofuitspraak 'n beduidende ontwikkeling vir die varkboerderybedryf in Noord-Carolina, aangesien dit die gebruik van energieversameling uit diere-afval bekragtig en die belangrikheid erken om volhoubare oplossings vir afvalbestuur te vind.