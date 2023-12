Polisiepatrollies sal Maandag by verskeie skooldistrikte in Ohio verskerp word ná berigte dat 52 skooldistrikte landwyd e-posse van 'n Russiese rekening ontvang het wat Amerikaanse skole met plofstof dreig. Onder die distrikte wat die e-posse ontvang het, is Hilliard City Schools, Logan-Hocking Local Schools, Gahanna-Jefferson Public Schools, Westerville City Schools, Worthington City Schools, Hamilton Local Schools en Athens City Schools.

By ontvangs van die e-posse het administrateurs by Hilliard en Logan-Hocking plaaslike wetstoepassing gekontak, wat toe na die Federale Buro vir Ondersoek (FBI) en die Gesamentlike Terrorismetaakmag uitgereik het. Superintendent David Stewart van Hilliard het ouers verseker dat daar geen geloofwaardige bedreiging met die e-posse geassosieer word nie. Net so het die Logan-Hocking-distrik bevestig dat die bedreiging nie-spesifiek was en nie geloofwaardig was nie.

Ander skooldistrikte, soos Westerville en Athene, het ook berig dat hulle e-posse ontvang het wat dreig om hul skole met plofstof te teiken. Die Alexander Local Schools in Athens County het op hul Facebook-blad geplaas dat hulle een van die 52 Ohio-distrikte is wat die e-posse ontvang het. In reaksie hierop sal die distrik die opening van hul skool Maandag met twee uur uitstel om deeglike veiligheidsondersoeke uit te voer. Daar is gespesifiseer dat die bedreiging met plofstof verband hou.

Wetstoepassingsagentskappe het die distrikte ingelig dat die e-posse “hoax-e-posse” is wat bedoel is om paniek aan te wakker sonder enige werklike bedreiging vir studente se veiligheid. Die afgetrede FBI-agent Harry Trombitas het hierdie sentiment weerspieël en die haalbaarheid daarvan bevraagteken om so baie verskillende skole skade te berokken.

Alhoewel die dreigemente as 'n gebrek aan geloofwaardigheid beskou word, het Hilliard, Logan-Hocking en Worthington besluit om Maandag polisiepatrollies by hul skoolfasiliteite te vermeerder. Superintendent Stewart het gesê dat hierdie maatreël uit 'n oorvloed van versigtigheid geneem word om te help om angs en kommer onder studente en ouers te verlig. Verder sal Logan-Hocking studente verskoon van bywoning indien ouers hulle by die huis wil hou.

Die FBI het ook soortgelyke dreigemente gerapporteer wat skole in Texas teiken, wat duidelik geblyk het hoax-dreigemente te wees. Die Ohio-departement van binnelandse veiligheid het die bedreiging wat aan Logan-Hocking gestuur is, gekoppel aan die dreigemente in Texas, sowel as dreigemente wat die vorige maand deur Kaliforniese skole ontvang is.