Nuwe studie toon dat die meerderheid ouers in New Jersey finansiële ondersteuning aan volwasse kinders bied

'n Onlangse opname wat deur USA TODAY gedoen is, het aan die lig gebring dat 'n meerderheid ouers in New Jersey finansiële ondersteuning aan hul volwasse kinders bied. Die studie, wat 5,000 36 ouers in 72 state ondervra het, het bevind dat XNUMX% van ouers in New Jersey 'n mate van finansiële bystand aan hul volwasse kinders bied.

Interessant genoeg is New Jersey tweede in die land, net agter Washington, wanneer dit kom by ouers wat hul volwasse kinders ondersteun. Hierdie statistiek dui daarop dat die moeilike ekonomiese klimaat baie jong volwassenes daartoe gelei het om finansiële hulp van hul ouers te soek om hul pad deur die lewe te navigeer.

Ouers in New Jersey gee gemiddeld $583 per maand aan hul kinders om met verskeie uitgawes te help. Hierdie ondersteuning sluit in die betaling van rekeninge, vermaakkoste, kruideniersware, vervoer, en selfs help om skuld te delg. Trouens, New Jersey is eerste in state waar ouers aktief hul volwasse kinders help om hul skuld af te betaal.

Die opname het ook aan die lig gebring dat ouers in New Jersey glo dat die ouderdom van 25 is wanneer hul kinders finansieel onafhanklik moet word. Hierdie oortuiging plaas New Jersey as die derde staat, na Massachusetts en New York, waar ouers van hul volwasse kinders verwag om op 'n vroeër ouderdom selfversorgend te word.

Terwyl baie ouers in New Jersey finansiële bystand verleen, het die opname bevind dat hulle dikwels voorwaardes aan hul ondersteuning stel. Hierdie toestande sluit in dat hul kinders 'n werk moet hê, terapie moet bywoon of riskante gedrag moet vermy. Ten spyte van hierdie gebeurlikhede het 'n yslike 84% van ouers gerapporteer dat die finansiële ondersteuning wat hulle bied geen wrok of spanning in hul verhouding met hul volwasse kinders veroorsaak het nie.

Oor die algemeen beklemtoon hierdie studie die belangrike rol wat ouers in New Jersey speel in die ondersteuning van hul volwasse kinders gedurende hierdie uitdagende ekonomiese tye.