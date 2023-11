Nuwe Tank Hero onthul vir Overwatch 2 voor BlizzCon

By

Die Nintendo Switch eShop-nuuskanaal het per ongeluk 'n paar opwindende inligting oor Overwatch 2 laat glip, wat 'n golf van afwagting onder aanhangers opgewek het. Die lekkasie het die toevoeging van 'n nuwe tenkheld met die naam Mauga tot die speletjie se rooster geopenbaar, saam met die komende Seisoen 8. Hierdie ontwikkelings sou aanvanklik onthul word tydens die BlizzCon-geleentheid, wat vandag begin.

Mauga, gewapen met "vlugtige" kettinggewere bekend as Gunny en Cha-Cha, stel 'n unieke speelstyl aan die spel bekend. Spelers sal die buigsaamheid hê om die kettinggewere individueel of gelyktydig af te vuur, wat taktiese voordele in verskeie gevegsituasies bied. Daarbenewens beskik Mauga oor die passiewe vermoë genaamd Berserker, wat tydelike gesondheid verleen wanneer kritieke skade aangerig word.

Soos Overwatch 2 vorder na sy amptelike vrystelling, het Blizzard sy billike deel van kritiek van die gemeenskap in die gesig gestaar. Die bekendstelling van 'n gratis-om-te-speel-model, die kansellasie van die hoogs verwagte PvE Hero-modus en kommer oor aggressiewe monetisering het bygedra tot die gemengde ontvangs daarvan. Uitgewer Activision Blizzard het onlangs 'n afname in spelerbetrokkenheid en belegging in Overwatch 2 tydens 'n finansiële oproep erken.

Gevolglik staar die ateljee die uitdaging in die gesig om weer opgewondenheid en vertroue in die komende speletjie aan te wakker. Met die aankondiging van Mauga en ander potensiële verrassings by BlizzCon, poog Blizzard om spelers te oortuig dat Overwatch 2 gereed is vir 'n suksesvolle toekoms gevul met boeiende spelervarings en verbeterde kenmerke.

Vrae:

V: Wat is die Nintendo Switch eShop-nuuskanaal?

A: Die Nintendo Switch eShop-nuuskanaal is 'n platform wat opdaterings en inligting verskaf oor verskeie speletjies en inhoud wat op die Nintendo Switch-konsole beskikbaar is.

V: Wanneer sal Mauga by Overwatch 2 gevoeg word?

A: Mauga sal na verwagting op 2 Desember by die lys speelbare karakters in Overwatch 5 aansluit, na 'n voorsmakieproef gedurende die komende naweek.

V: Wat is BlizzCon?

A: BlizzCon is 'n jaarlikse speletjie-konvensie wat deur Blizzard Entertainment aangebied word, waar die maatskappy nuwe vrystellings, opdaterings en geleenthede wat met hul speletjies verband hou ten toon stel en aankondig.

V: Waarom was Overwatch 2 omstrede?

A: Overwatch 2 het om verskeie redes kritiek ondervind, insluitend die oorgang van 'n premium-speletjie na 'n gratis-om-te-speel-model, die kansellasie van die PvE Hero-modus en kommer oor aggressiewe monetiseringspraktyke.