Nuwe besonderhede verskyn oor die volgende Nintendo Switch: meer krag, maar geen 4K-uitvoer nie

Jongste verslae dui daarop dat die hoogs verwagte opvolger van die Nintendo Switch moontlik nie in staat sal wees om speletjies in 4K-resolusie uit te voer nie. Alhoewel spesifieke besonderhede oor die konsole nog skaars is, het bronne onthul dat die pasgemaakte Nvidia T239-skyfie, wat na bewering die volgende herhaling van die Nintendo Switch aandryf, nie 'n diepleerversneller (DLA)-vermoë het nie. Hierdie afwesigheid kan moontlik die konsole se DLSS-opskalingvermoë belemmer.

DLSS, kort vir Deep Learning Super Sampling, was 'n prominente onderwerp van bespreking rondom die gerugte kenmerke van die komende Nintendo Switch. Dit gebruik kunsmatige intelligensie om grafika met 'n laer resolusie op te skaal, wat lei tot verbeterde beeldmateriaal sonder om oormatige spanning op die stelsel se hardeware te plaas. Sonder DLA kan die Switch 2 se potensiaal vir die bereiking van 4K-resolusie aansienlik beïnvloed word. In plaas daarvan kan die konsole beperk word tot 1080p-resolusie, met sommige bronne wat 'n moontlikheid van 1440p voorstel, afhangende van die speletjie.

Alhoewel hierdie skattings op spekulasie en onbevestigde inligting gebaseer is, wek dit kommer oor die Switch 2 se vermoëns in vergelyking met sy mededingers, soos die Xbox Series S. Die afwesigheid van DLA in die gerugte skyfie kan moontlik die prestasie en visuele kwaliteit van die Nintendo onderskei konsole vanaf ander spelplatforms.

Nintendo het tjoepstil gebly oor die onderwerp, met president Shuntaro Furukawa wat gerugte van enige hardeware-demonstrasies aan vennote ontken het. Soos gerugte egter voortgaan om die rondte te doen, bou afwagting op vir die amptelike onthulling van die nuwe konsole, wat na verwagting volgende jaar sal plaasvind.

Terwyl aanhangers angstig op verdere besonderhede wag, is dit duidelik dat die volgende Nintendo Switch meer krag en verbeterde werkverrigting sal bied. Dit moet egter nog gesien word of die afwesigheid van DLA 'n wesenlike impak op sy grafiese vermoëns sal hê. Uiteindelik sal spelers moet wag vir amptelike aankondigings en praktiese ervarings om die ware potensiaal van die Switch 2 te bepaal.

FAQ

Sal die volgende Nintendo Switch 4K-resolusie ondersteun?

Die jongste verslae dui daarop dat die volgende Nintendo Switch moontlik nie in staat sal wees om speletjies in 4K-resolusie uit te voer nie as gevolg van die afwesigheid van 'n diepleerversneller (DLA) in die gerugte Nvidia T239-skyfie.

Wat is DLSS?

DLSS staan ​​vir Deep Learning Super Sampling, wat kunsmatige intelligensie gebruik om grafika met laer resolusie op te skaal, wat lei tot verbeterde beeldmateriaal.

Wanneer sal die nuwe Nintendo Switch onthul word?

Die nuwe Nintendo Switch sal na verwagting iewers volgende jaar onthul word, hoewel 'n presiese datum nie bevestig is nie.

Sal die Switch 2 agteruit versoenbaar wees?

Alhoewel besonderhede oor die komende konsole steeds beperk is, was daar besprekings oor die moontlikheid dat die Switch 2 dalk nie agteruit versoenbaar is met vorige Nintendo Switch-speletjies nie.