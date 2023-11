The Legend of Zelda: Van klassieke videospeletjie tot lewendige aksiefliek

Nintendo-aanhangers is bly, want een van die mees geliefde videospeletjie-franchises, "The Legend of Zelda," gaan lewe kry op die groot skerm. Beroemde Nintendo-videospeletjie-ontwerper Shigeru Miyamoto het onlangs bevestig dat 'n regstreekse filmaanpassing van die ikoniese speletjie in ontwikkeling is, met Nintendo wat baie betrokke is by die produksie.

Terwyl spesifieke besonderhede oor die fliek nog onder die loep is, kan aanhangers 'n meeslepende en visueel verstommende ervaring verwag wat die essensie van die oorspronklike speletjie vasvang. Die bekende rolprentvervaardiger Avi Arad, bekend vir sy werk aan suksesvolle strokiesprentfilmfranchises, sal saam met Miyamoto die "Zelda"-fliek vervaardig. Hierdie samewerking beloof om die beste van albei wêrelde bymekaar te bring, deur Miyamoto se kreatiewe visie te kombineer met Arad se kundigheid in die vertaling van geliefde franchises op die grootskerm.

Vir diegene wat nie vertroud is met die spel nie, "The Legend of Zelda" het die eerste keer in 1986 gedebuteer en het sedertdien 'n toegewyde aanhang gekry. Die verhaal draai om 'n held met die naam Link, wat 'n gevaarlike soeke aanpak om prinses Zelda uit die kloue van die monsteragtige Ganon te red. Oor die jare het die speletjie verskeie herhalings gesien, met die mees onlangse vrystelling "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" in Mei vanjaar.

Om te verseker dat die fliek getrou bly aan die gees van die spel, is die regisseur Wes Ball, bekend vir sy werk aan die "Maze Runner"-reeks, aangehoor om die projek te stuur. Sy ervaring om fantasiewêrelde tot lewe te bring op die groot skerm maak hom 'n perfekte pasmaat vir die fantastiese heelal van "The Legend of Zelda."

Alhoewel die vrystellingdatum en rolverdelingbesonderhede nog aangekondig moet word, kan aanhangers verseker wees dat die skeppers agter hierdie lewendige aksie-aanpassing toegewyd is om 'n onvergeetlike ervaring te lewer wat hulde bring aan die geliefde videospeletjie-franchise.

FAQ

Wat is "The Legend of Zelda"?

"The Legend of Zelda" is 'n gewilde videospeletjie-franchise geskep deur Shigeru Miyamoto en ontwikkel deur Nintendo. Dit het die eerste keer in 1986 gedebuteer en het sedertdien een van die mees ikoniese en blywende reekse in die dobbelbedryf geword.

Wat is die uitgangspunt van "The Legend of Zelda"?

Die speletjie volg die avonture van 'n held genaamd Link terwyl hy 'n soeke aanpak om prinses Zelda uit die kloue van die antagonis, Ganon, te red. Langs die pad navigeer spelers deur 'n fantastiese wêreld, los raaisels op, veg teen vyande en ontdek verborge skatte.

Wie is betrokke by die regstreekse filmverwerking?

Shigeru Miyamoto, die skepper van “The Legend of Zelda” videospeletjie-franchise, is baie betrokke by die fliek se ontwikkeling. Avi Arad, 'n bekende rolprentvervaardiger wat bekend is vir sy werk op strokiesprentfilmfranchises, sal die rolprent saamvervaardig. Wes Ball, die regisseur van die “Maze Runner”-reeks, is gekies om die fliek te regisseer.

Wanneer word die fliek vrygestel?

’n Spesifieke vrystellingsdatum vir die lewendige aksie “The Legend of Zelda”-fliek is nog nie bekend gemaak nie. Aanhangers wag gretig op verdere opdaterings oor hierdie hoogs verwagte aanpassing.

