Nintendo kanselleer en stel geleenthede uit weens veiligheidskwessies

Nintendo het die kansellasie van Nintendo Live 2024 Tokyo aangekondig en die uitstel van verskeie Japannese e-sportbyeenkomste weens aanhoudende dreigemente wat aan personeel en toeskouers gemaak is. In 'n onlangse persverklaring het Nintendo onthul dat hul werknemers aan meedoënlose dreigemente onderwerp is, met deelnemers en personeel van Nintendo Live 2024 wat ook geteiken word. Gevolglik het die maatskappy die moeilike besluit geneem om die geleentheid in belang van veiligheid te kanselleer.

Die Splatoon Koshien 2023 Nasionale Finale, wat aanvanklik vir Desember 2023 geskeduleer was, is ook uitgestel. Boonop is die Splatoon 3 Wêreldkampioenskap 2024, die Mario Kart 8 Deluxe Online Challenge Final Stage, en die Mario Kart 8 Deluxe Wêreldkampioenskap 2024, wat almal by Nintendo Live 2024 gaan plaasvind, tot 'n ongespesifiseerde datum uitgestel.

Nintendo het hul spyt uitgespreek oor enige ongerief wat veroorsaak is en hul aanhangers bedank vir hul begrip te midde van hierdie ongelukkige situasie. Dit kom as 'n slag vir aanhangers wat gretig die gebeure verwag het en die kans om aan verskeie aktiwiteite deel te neem, soos om nuwe Switch-speletjies te speel, aan toernooie mee te ding, interaksie met karakters te hê en lewendige optredes te sien.

Dit is ontmoedigend om hierdie ontwrigting te sien van wat bedoel was om 'n genotvolle viering van Nintendo se pret-gevulde wêreld te wees. In die lig van die dreigemente wat ontvang is, prioritiseer die maatskappy die veiligheid en welstand van hul werknemers, deelnemers en personeel. Nintendo bly daartoe verbind om onvergeetlike ervarings vir hul aanhangers te verskaf, en hulle werk sekerlik ywerig om te verseker dat die geleenthede in die nabye toekoms herskeduleer kan word.

Alhoewel hierdie dreigemente 'n skadu oor Nintendo Live 2024 en die gepaardgaande e-sportkompetisies gegooi het, is dit van kardinale belang dat almal wat betrokke is waaksaam bly en die maatskappy ondersteun in hul pogings om hierdie veiligheidskwessies aan te spreek.