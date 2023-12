Nicolas Cage spreek liefde uit vir San Francisco by SFFilm Festival Awards Night

Die akteur Nicolas Cage het die vertoning by die SFFilm Festival Awards Night gesteel waar hy sy liefde vir die boeiende stad San Francisco getoon het. Cage, wat verskeie eiendomme in die stad besit het, het teruggedink aan sy goeie herinneringe aan die "koue, pragtige, mistige weer, Queen Anne Victoriane en motorfietse" wat San Francisco se unieke sjarme definieer.

Die bekroonde akteur het onthul dat van sy mees gekoesterde oomblikke gedurende sy vroeë jare in die stad deurgebring is. San Francisco het 'n spesiale plek in sy hart, aangesien hy gehaltetyd saam met sy neefs en familie spandeer het tydens sy vormingsjare. Cage het verder gesê: "Enige kans dat ek teruggenooi word—ek wil hier wees."

Cage se liefdesverhouding met San Francisco strek verder as blote nostalgie. Hy het vroeër op sy motorfiets deur die strate rondgedwaal en die natuurskoon ingeneem wat die stad bied. En die eerste huis wat Cage ooit gekoop het, was 'n Queen Anne Victorian in Franklinstraat, waar hy 'n ongelooflike tyd gehad het.

Maar Cage se verbintenis met die stad gaan dieper. Hy het aan San Francisco se gesogte American Conservatory Theatre gestudeer, sy toneelspelvaardighede geslyp en die grondslag gelê vir sy roemryke loopbaan in Hollywood. Die stad se lewendige teatertoneel het die perfekte platform vir Cage gebied om sy talent en passie vir toneelspel te ontwikkel.

Ter erkenning van sy merkwaardige bydraes tot die wêreld van film, is Cage tydens die SFFILM-geleentheid met 'n lewenslange prestasie-toekenning deur musikant Tom Waits oorhandig. Hierdie welverdiende eer verstewig Cage se plek onder die waarnemende grotes verder en beklemtoon die diepgaande impak wat hy regdeur sy loopbaan gemaak het.

Nicolas Cage se aanbidding vir San Francisco is duidelik in sy woorde en ervarings. Van sy vroeë herinneringe tot sy suksesvolle toneelreis, het die stad 'n integrale rol gespeel in die vorming van die persoon wat hy vandag is. San Francisco se aantrekkingskrag bekoor steeds nie net toeriste nie, maar ook bekende individue soos Cage, wat die stad as 'n gekoesterde tuiste weg van die huis beskou.