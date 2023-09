Die NFT Gaming Co. stel die eerste speletjie bekend, "Space Striker AI"

Digitale speletjie-platform Die NFT Gaming Co. het sy toetrede tot die mark aangekondig met die vrystelling van sy eerste speletjie, "Space Striker AI," beskikbaar op Android- en iOS-toestelle. Die maatskappy beoog om die gaping tussen tradisionele speletjies en Web 3 te oorbrug deur gemaklike speletjies te ontwikkel wat nuwe kenmerke soos nie-fungible tokens (NFT's) insluit.

Die HUB van The NFT Gaming Co., Vadim Mats, het gesê dat hul doel is om konvensionele digitale speletjies te kombineer met unieke in-speletjie-elemente, insluitend velle, karakters en ervarings wat as NFT's geskep en gemunt kan word. Deur blockchain-tegnologie in speletjies te integreer, beoog die maatskappy om gebruikers 'n nuwe vlak van eienaarskap en waarde vir hul in-game bates te bied.

Benewens "Space Striker AI," het The NFT Gaming Co. planne om meer speletjies en inkomstegenererende toepassings in die nabye toekoms vry te stel. Die maatskappy se fokus op die skep van innoverende spelervarings wat NFT's gebruik, onderskei hom van tradisionele spelontwikkelaars.

"Space Striker AI" kan van beide die Google Play Winkel en Apple App Store afgelaai word. Die NFT Gaming Co. se toetrede tot die mark het reeds positiewe aandag gekry, met hul Nasdaq-verhandelde aandele wat meer as 8% gestyg het in voormarkaktiwiteit.

Soos die dobbelbedryf voortgaan om te ontwikkel, bied die integrasie van NFT's en blokkettingtegnologie nuwe geleenthede vir spelers om betrokke te raak by speletjies en eie unieke digitale bates. Die NFT Gaming Co. se toetrede tot die mark is 'n belangrike stap in die rigting van die hoofstroomaanneming van NFT's in dobbelary.

Definisies:

- Nie-fungible tokens (NFT's): Unieke digitale bates wat eienaarskap van 'n spesifieke item of stuk inhoud op die blokketting verteenwoordig.

Bronne: Die NFT Gaming Co. persverklaring, MT Newswires.