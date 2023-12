Dallas Cowboys kan Anthony Barr agtervolg nadat hulle op Shaquille Leonard verloor het

Die Dallas Cowboys is teleurgesteld gelaat nadat hulle teen die lynstaanspeler Shaquille Leonard verloor het, wat uiteindelik by die Philadelphia Eagles onderteken het. Die Cowboys bevind hulself nou kommerwekkend skraal in die lynstaanposisie en sal waarskynlik hul opsies heroorweeg.

Een potensiële kandidaat wat na vore gekom het, is die voormalige Cowboys-speler, Anthony Barr. Volgens Bryan Broaddus van 105.3 The Fan, is Barr se naam genoem as 'n potensiële teiken vir die Cowboys. Hierdie nuus gaan dalk nie goed by Cowboys-aanhangers nie, wat Barr se ondertekening verlede jaar by die span gevier het.

Barr se vertoning met die Cowboys verlede seisoen was gemeng. Terwyl hy belofte getoon het as 'n back-up lynstaanspeler met verbystormvermoëns, het hy gesukkel in dekking, wat 20 vangste op 25 teikens vir 210 meter en 'n hoë verbygangergradering toegelaat het. Die Cowboys sal egter nie noodwendig vir Barr teken vir sy dekkingsvaardighede nie, aangesien hul huidige beginners as lynstaanspeler die nodige atletiek het om daardie rol te hanteer.

Om Barr te onderteken sal nie maklik vir die Cowboys wees nie, aangesien hy tans in die Vikings-oefengroep is. Die Cowboys sal 'n paar skuiwe moet maak om hom te teken, aangesien spelers nie direk van een oefengroep na 'n ander gekontrakteer kan word nie.

Ten spyte van die moontlike komplikasies, maak Barr se vertroudheid met die Cowboys en sy kennis van die verdedigende koördineerder Dan Quinn se stelsel hom 'n aanloklike opsie. Op hierdie stadium van die seisoen kan die Cowboys bekendheid bo grootnaam-aantekeninge prioritiseer.

Die Cowboys het hierdie seisoen goed gevaar, selfs sonder groot toevoegings, maar die toevoeging van Barr kan hul verdediging verder versterk.