New York City se winterweervoorspelling: Wat om hierdie seisoen te verwag

Soos die winter nader kom, is baie New Yorkers nuuskierig oor hoe die weer vanjaar in die Groot Appel gaan wees. Terwyl matige temperature en reën oor die stad gebly het, voorspel meteoroloë dat die komende winter dalk nie beduidende veranderinge in weerpatrone sal meebring nie.

Anders as in vorige jare, sal die Noordooste na verwagting hierdie seisoen die weerverskynsel wat as El Niño bekend staan, ervaar. El Niño bring gewoonlik warm temperature uit die suidelike deel van die Verenigde State, wat tot minder uiterste koue en sneeuval in New York kan lei.

Volgens AccuWeather sal New York City na verwagting hierdie winter 18-26 duim sneeu ontvang, wat effens onder die gemiddelde van 30 duim is. Alhoewel dit goeie nuus kan wees vir diegene wat nie daarvan hou om te skop en met ysige sypaadjies te hanteer nie, beteken dit wel dat wintergeesdriftiges dalk teleurgesteld kan wees met die gebrek aan sneeuval.

Ten spyte van die relatief milder winter wat vir New York City voorspel word, is dit noodsaaklik om te onthou dat temperature steeds aansienlik kan daal. Historiese data toon egter dat die stad in die verlede baie kouer temperature ervaar het. Van die koudste aangetekende temperature in Central Park sluit in -15°F op 9 Februarie 1934, -13°F op 30 Desember 1917 en -8°F op 15 Februarie 1943.

Alhoewel die weer hierdie winter meer hanteerbaar kan wees, is dit belangrik om op plaaslike voorspellings ingeskakel te bly en voorbereid te wees op enige onvoorspelbare veranderinge wat mag voorkom. Soos altyd is dit raadsaam om warm aan te trek en voorsorgmaatreëls te tref om jou veiligheid gedurende die kouer maande te verseker.

In die algemeen kan New Yorkers vanjaar 'n milder as die gemiddelde winter verwag met minder sneeuval. Dus, hoewel dit dalk nie 'n winterwonderland is nie, is dit 'n uitstekende geleentheid om die stad te geniet sonder die ongerief wat swaar sneeuval kan meebring.

Oor die outeur:

Matthew Euzarraga is 'n multimedia-joernalis oorspronklik van El Paso, Texas, wat sedert 2021 plaaslike nuus en LGBTQIA-onderwerpe in die New York City Metro-gebied dek. Hy het in 11 by die PIX2023 Digital-span aangesluit, en jy kan meer van Matthew se werk vind deur sy portefeulje besoek.