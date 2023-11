Poco stel nuwe variant van M6 Pro 5G-slimfoon vry met uitgebreide bergingsopsie

By

Poco, die bekende slimfoonhandelsmerk, het 'n splinternuwe variant van sy gewilde M6 Pro 5G-slimfoon onthul. Hierdie nuutste variant bied 'n indrukwekkende 8 GB RAM en 256 GB interne berging, wat gebruikers genoeg spasie bied om hul lêers, foto's en toepassings te stoor. Die nuwe variant is geprys teen Rs 14,999 en is beskikbaar vir aankoop op Flipkart.

Die M6 Pro 5G-slimfoon, wat aanvanklik vrygestel is met 4 GB RAM + 128 GB berging en 6 GB RAM + 128 GB berging opsies, is steeds beskikbaar vir aankoop. Gebruikers kan kies uit Power Black en Forest Green kleuropsies om by hul persoonlike voorkeure te pas.

Een van die uitstaande kenmerke van die Poco M6 Pro 5G is sy pragtige 6.79-duim FHD+ LCD-skerm met 'n 90Hz-verversingsfrekwensie. Met 'n 91% skerm-tot-liggaam-verhouding en 'n hoogtepunt helderheid van 550 nits, kan gebruikers lewendige en meeslepende beeldmateriaal geniet. Die skerm word beskerm deur Corning Gorilla Glass 3, wat duursaamheid en krasweerstand verseker.

Die slimfoon word aangedryf deur Qualcomm se Snapdragon 4 Gen 2-skyfiestel op 'n 4nm-proses, wat gladde en doeltreffende werkverrigting lewer. Met 'n kombinasie van 2x 2.2 GHz A78 en 6x 2GHz A55 Kryo CPU-kerns en 'n Adreno 613 GPU, kan gebruikers naatlose multitasking en indrukwekkende spelvermoëns verwag. Die M6 Pro 5G werk op die nuutste Android 13 met MIUI 14 buite die boks.

Wat kameravermoëns betref, het die slimfoon 'n dubbelkamera-opstelling met 'n 50MP-hoofkamera en 'n 2MP-dieptesensor. Vir pragtige selfies word 'n 8MP-voorkamera in 'n ponsgat-uitsny gehuisves.

In die algemeen bied die nuwe variant van die Poco M6 Pro 5G gebruikers 'n uitgebreide bergingsopsie terwyl die slimfoon se merkwaardige kenmerke teen 'n mededingende pryspunt behou word. Dit is 'n ideale keuse vir individue wat bykomende berging vir hul digitale behoeftes benodig.

FAQ

1. Kan ek die berging verder uitbrei op die Poco M6 Pro 5G?

Nee, die Poco M6 Pro 5G ondersteun nie uitbreidbare berging nie. Die nuwe variant bied egter 'n aansienlike 256 GB interne berging opsie.

2. Ondersteun die Poco M6 Pro 5G vinnige laai?

Ja, die slimfoon is toegerus met 'n 18W-snellaaifunksie, wat die vinnige laai van die 5000mAh-battery moontlik maak.

3. Watter kleure is beskikbaar vir die Poco M6 Pro 5G?

Die slimfoon is beskikbaar in Power Black en Forest Green kleuropsies.

4. Wat is die skerm-tot-liggaam-verhouding van die Poco M6 Pro 5G?

Die Poco M6 Pro 5G spog met 'n 91% skerm-tot-liggaam-verhouding, wat gebruikers 'n meeslepende visuele ervaring bied.

5. Wat is die prys van die nuwe variant van die Poco M6 Pro 5G?

Die nuwe variant van die Poco M6 Pro 5G is geprys teen Rs 14,999, met 'n spesiale afslag van Rs 2,000 gedurende die bekendstellingsperiode.