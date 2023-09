Verstaan ​​die impak van Bevermigrasie op Arktiese gemeenskappe

’n Nuwe studie genaamd Barin, wat staan ​​vir Beavers and socio-ecological Resilience in Inuit Nunangat, ondersoek hoe die migrasie van bevers na die Arktiese gebied die streek en sy gemeenskappe raak. Soos bevers voortgaan om noordwaarts te beweeg, kan hul vermoë om waterweë te verander en die omliggende terrein te hervorm, aansienlike gevolge hê.

Onder leiding van Helen Wheeler van Anglia Ruskin Universiteit en Phillip Marsh van Wilfrid Laurier Universiteit, in samewerking met Herb Nakimayak van die Inuvialuit Fish Gesamentlike Bestuurskomitee en ander vennote, het die Barin-projek ten doel om die beververwante veranderinge aan strome en mere te verstaan ​​en hoe dit veranderinge beïnvloed mense. Hierdie navorsing is veral van kardinale belang vir die Inuvialuit-nedersettingstreek in Kanada.

In Alaska bestudeer wetenskaplikes soos Ken Tape al jare die uitwerking van bevers en het hulle die Arctic Beaver Observation Network (A-Bon) gevorm om samewerking en kennisdeling tussen navorsers van verskeie streke te fasiliteer. Kanada is egter steeds besig om in te haal in terme van die bestudering en begrip van die omvang van die beververwante kwessies in die Arktiese gebied.

Bevers het 'n wye impak op laagland-ekosisteme, insluitend permafrost, koolstoffietsry, visbevolkings en waterkwaliteit. Terwyl die uitwerking van bevers omvattend in ander gebiede bestudeer is, bied die Arktiese gebied unieke uitdagings as gevolg van sy bevrore grond en temperatuurbeperkte stelsels. Die Arktiese gebied ervaar reeds aansienlike veranderinge as gevolg van klimaatsverandering, wat dit noodsaaklik maak om die spesifieke veranderinge wat aan bevers toegeskryf kan word, te bepaal.

Die Barin-projek het ten doel om verskeie sleutelkwessies aan te spreek, soos die groei van die beverbevolking, die impak daarvan op vis- en vishabitatte, en die daaropvolgende uitwerking op omliggende gemeenskappe. Die navorsing behels die gebruik van NASA-satellietdata en statistiese modellering om bewerbeweging en hidrologiese veranderinge te voorspel. Dit sluit ook gemeenskapswerkswinkels, die insameling van mondelinge geskiedenisse en die insameling van data op die grond in.

Die studiegebied vir Barin sluit Aklavik, Tuktoyaktuk en Inuvik in, sowel as waterskeidings langs die Inuvik-Tuktoyaktuk-hoofweg. Herb Nakimayak, die voorsitter van die Inuvialuit Fish Gesamentlike Bestuurskomitee, het beduidende veranderinge in hierdie gebiede gesien, soos 'n toename in beerdamme en die impak daarvan op visdraende strome en ekosisteme waarop walvisse en robbe staatmaak.

Oor die algemeen het die Barin-projek ten doel om waardevolle navorsing te verskaf wat kan help om besluitneming in te lig en strategieë te ontwikkel vir deurlopende gemeenskapsgebaseerde monitering en bestuur. Deur die impak van bewermigrasie op Arktiese gemeenskappe te verstaan, kan beter maatreëls geïmplementeer word om die veerkragtigheid en volhoubaarheid van hierdie ekosisteme te verseker.

