Nuwe lek onthul opwindende kenmerke van Samsung Galaxy S24-reeks

'n Onlangse lekkasie het lig gewerp op die hoogs verwagte Samsung Galaxy S24-reeks, met besonderhede oor sy spesifikasies en kenmerke. Volgens die lekkasie sal die nuwe vlagskip-reeks bestaan ​​uit die Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra, wat almal sertifisering van die Federal Communications Commission (FCC) ontvang het vir verkoop in die VSA

Een interessante onthulling van die lekkasie is dat die Galaxy S24-reeks waarskynlik aangedryf sal word deur Qualcomm se nuutste Snapdragon 8 Gen 3-verwerker. Dit weerspreek vorige gerugte wat voorgestel het dat die reeks eksklusief Samsung se interne Exynos-skyfiestel sal gebruik. Samsung het egter 'n geskiedenis van oorskakeling tussen skyfiestelle afhangende van die mark, so dit moet nog gesien word watter verwerker in watter lande gebruik gaan word.

Nog 'n noemenswaardige detail is dat die hoeveelheid RAM in die Galaxy S24-reeks dieselfde sal wees as sy voorgangers, wat wissel tussen 8 GB en 12 GB. Dit het teleurstelling veroorsaak onder sommige hardcore-aanhangers wat gehoop het op 'n verhoging tot 16 GB. Dit is egter opmerklik dat 12 GB RAM meer as voldoende is om Samsung se KI-ambisies aan te dryf, soos gedemonstreer deur Google se Pixel 8 Pro, wat ook 12 GB RAM het.

Die lekkasie onthul ook verskeie ander opwindende kenmerke, soos 'n titaniumraam vir die S24 Ultra, 'n 5000mAh-battery en 'n nuwe 50MP telefoto-lens met 5x optiese zoom. Daarbenewens word gesê dat Samsung nuwe KI-vermoëns bekendstel, insluitend 'n taalvertaalfunksie en sy eie weergawe van Google Lens.

Soos altyd is dit belangrik om lekkasies met 'n mate van skeptisisme te benader totdat amptelike bevestiging verskaf word. Nietemin het hierdie jongste lekkasie aansienlike opwinding onder Samsung-entoesiaste veroorsaak, wat gretig die bekendstelling van die Galaxy S24-reeks volgende jaar verwag.