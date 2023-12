Mike's York Road Tavern onder nuwe eienaarskap, sal heropen met 'n vars voorkoms

Warminster, PA – Die ikoniese Mike's Bar and Grill in Warminster gaan 'n terugkeer maak met 'n splinternuwe naam en 'n opgeknapte atmosfeer. Onder nuwe eienaarskap is die historiese eetplek op 544 York Rd. sal heropen as Mike's York Road Tavern, wat nuwe lewe in die geliefde onderneming blaas.

Die nuwe eienaar, toevallig genaamd Mike, het aansienlike opknappings onderneem om die ruimte te verbeter. Die kroeg is uitgebrei, wat meer ruimte bied om klante te bedien, en die banketlokale is opgedateer om 'n meer moderne en gemaklike omgewing te skep.

Alhoewel die taverne transformasie ondergaan, is die nuwe eienaar daartoe verbind om die essensie van die oorspronklike Mike's te bewaar. Gaste kan verwag om die tydlose gunstelinge soos Steak Bites, Stingers en Baby Back Ribs op die spyskaart te vind, saam met 'n verskeidenheid nuwe disse, insluitend Platbrood en Seekos spesiale aanbiedinge. Vermaak en lewendige musiek sal steeds 'n stapelvoedsel by Mike's York Road Tavern wees.

Die geskiedkundige betekenis van die lokaal gaan nie verlore op die nuwe eienaar of die gemeenskap nie. Die gebou, wat uit 1730 dateer en beskou word as een van die oudstes in Warminster-township, het 'n spesiale plek in Bucks County se geskiedenis. Daar word selfs gerugte dat 'n spook genaamd Penelope op sy solder spook.

Matthew Penge, president van die Warminster Historical Society, het sy tevredenheid met die opknappings uitgespreek en gesê: “Lyk wonderlik. Bly om te sien dis terug na sy historiese wortels.” Met die terugkeer van verskeie oorspronklike personeellede en 'n ervare restaurantbestuurspan, is Mike's York Road Tavern gereed om uitsonderlike diens en 'n onvergeetlike eetervaring te lewer.

Alhoewel geen spesifieke openingsdatum aangekondig is nie, neem die taverne reeds stappe om voor te berei. Hulle is tans op soek na lynkokke, bussers, hardlopers en gasvroue om by hul span aan te sluit. Belangstellende individue kan meer inligting vind op die taverne se webwerf of per e-pos [e-pos beskerm].

Namate die langverwagte heropening nader kom, verwag die gemeenskap gretig die herlewing van hierdie geskiedkundige onderneming. Mike's York Road Tavern is gereed om diners met ope arms terug te verwelkom, en bied 'n mengsel van bekende smake en nuwe ervarings in 'n verfriss en uitnodigende atmosfeer.