New Jersey se unieke ontbyttoebroodjies: 'n kulinêre avontuur

Wat ontbyttoebroodjies betref, het New Jerseyans 'n reputasie vir hul liefde vir Taylor-ham-/varkrolleiers en -kaas. Maar daar is 'n hele wêreld van ontbyttoebroodjies buite die tradisionele gunsteling. Hier is 'n paar unieke en heerlike opsies wat jou ontbyttoebroodjiespeletjie na die volgende vlak sal neem.

By Walnut Street Bagels & Co., sal jy die Eggs Milanese-toebroodjie vind. Hierdie nuweling in die Montclair-bageltoneel bied 'n kombinasie van gebakte eiers, mozzarella, gekarameliseerde uie, Italiaanse lang soetrissies, arugula en chipotle-mayo. Die mengsel van speserye, soetheid en bitterheid sorg vir 'n waarlik watertand-ervaring.

As jy op soek is na 'n gesonder alternatief, gaan na Bagel House in West Deptford vir hul kalkoen-spek- en eiertoebroodjie met avokado en tamatie. Hierdie onder-die-radar-ster bewys dat kalkoenspek net so lekker soos sy varkvleis-eweknie kan wees wanneer dit met vars bestanddele soos avokado en tamatie gepaard gaan.

Vir 'n plaas-tot-tafel ontbyt-toebroodjie-ervaring, besoek Beach Plum Farm in Wes-Kaap Mei. Hul plaastoebroodjie met spek beskik oor plaaslike produkte en vleis, insluitend spek van hul eie Berkshire-varke. Geniet jou toebroodjie in die pragtige omgewing van hul piekniekarea.

Pa's Deli in Marlton is dalk moeilik om te vind, maar hul varkrolletjie, eier en kaastoebroodjie op 'n rol is die reis werd. Hierdie stewige en stewige toebroodjie sal selfs die grootste eetlus bevredig.

As een Taylor-ham-, eier- en kaastoebroodjie nie genoeg is nie, gaan na The Bagel Nook in Princeton en Freehold vir hul dubbelhoekie. Hierdie gestapelde toebroodjie bevat lae eier, vleis, kaas en aartappel op een van hul bekende bagels. Jy sal voel asof jy twee wonderlike ontbyttoebroodjies in een sit geëet het.

Plaza Bagels in Clifton is nie jou gemiddelde bagel-winkel nie. Met sy punk rock vibes en unieke spyskaart, sal jy heerlike verrassings vind soos die Taylor ham, eier en kaas op 'n gemarmerde rog bagel. Die kombinasie van geure en teksture sal jou meer begeer.

As dit by klassieke eenvoud kom, neem Summit Diner in Summit die koek. Hul Taylor-ham-, eier- en kaastoebroodjie is 'n meesterstuk sonder fieterjasies. Geniet dit by die toonbank vir die volle ete-ervaring.

As jy avontuurlustig en toegeeflik voel, bied Off the Grill in Upper Freehold 'The Heart Attack'-toebroodjie aan. Gepak met varkrolletjies, wors, spek en ham, doen hierdie toebroodjie sy naam gestand. Vir 'n effens tamer opsie is hul spek en eier op 'n harde rol ewe lekker.

Brei jou ontbyttoebroodjiehorisonne uit en probeer hierdie unieke en watertand opsies regdeur New Jersey. Van eklektiese bagelwinkels tot klassieke diners, die staat bied iets vir elke ontbytliefhebber.