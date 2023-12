Nuwe Publix-winkelsentrum sal in Panama City oopmaak

Inwoners van Panamastad kan uitsien na die opening van 'n nuwe Publix-winkelsentrum in die komende maande. Alhoewel 'n presiese datum nog nie bevestig is nie, het Publix aangedui dat hulle verwag om hul deure iewers aan die einde van Januarie of binne die eerste kwartaal van 2024 oop te maak.

Die stad Panama City het onlangs gedeel dat Publix aansoek gedoen het vir 'n lisensie om in die gebied te werk, wat 'n bietjie insig gee in die tydlyn vir die opening van die sentrum. Met die koms van Publix maak die naburige besighede ook gereed vir ontwikkeling. Aansoeke vir ontwikkelingsbestellings is ingedien deur McDonald's, Circle K, Publix Liquors en Great Clips, wat aandui dat hierdie ondernemings binnekort by die winkelsentrum sal aansluit.

Die nuwe plein, genaamd Panama City Centre, sal nie net Publix as sy ankerwinkel hê nie, maar sal ook die tuiste wees van 'n reeks ander besighede, wat inwoners 'n gerieflike eenstop-inkopie-ervaring bied. Met 'n diverse aanbod van kleinhandelaars, dienste en eet-opsies, poog die sentrum om 'n plaaslike spilpunt vir die gemeenskap te word.

Benewens die opwindende nuus van die winkelsentrum se naderende opening, is 'n nuwe verkeerslig onlangs by die kruising van Hoofweg 231 en die nuwe Lindsey Crossing geaktiveer. Hierdie verkeersverbetering sal help om die verwagte toename in voertuie te bestuur sodra die sentrum ten volle in werking is.

Terwyl die stad gretig op die koms van die nuwe Publix-winkelsentrum en die gepaardgaande besighede wag, kan inwoners uitsien na die gerief en verskeidenheid wat hierdie ontwikkeling vir die Panamastad-gemeenskap sal bring.