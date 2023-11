Slaap soos voëls: 'n blik op die slaapgewoontes van dinosourusse

Ongeveer 71 miljoen jaar gelede het 'n klein teropode-dinosourus in sy laaste sluimer gevestig en 'n merkwaardige fossiel agtergelaat wat lig werp op antieke slaapgewoontes. Die fossiel, wat onlangs in Mongolië se Gobi-woestyn ontdek is, behoort aan 'n voorheen onbekende spesie genaamd Jaculinykus yaruui, wat ooreenkomste met moderne voëls deel.

Anders as die algemene persepsie van dinosourusse as reuse, vreesaanjaende wesens wat op die aarde rondloop, het Jaculinykus yaruui aan 'n groep klein teropode behoort genaamd Alvarezsauridae. Hierdie dinosourusse is gekenmerk deur lang arms met drievingerhande, ideaal om voorwerpe vas te gryp. Alhoewel daar eens geglo is dat Alvarezsauridae die vroegste voëls sonder vlug verteenwoordig, word hulle nou geklassifiseer as nie-voël-teropode wat nou verwant is aan voëls.

Die fossiel van Jaculinykus yaruui toon 'n unieke houding tydens slaap, wat soos dié van moderne voëls lyk. Sy nek en stert is geboë, en sy agterste ledemate is onder sy bekken gevou. Hierdie stereotipiese voëlagtige slaapposisie is soortgelyk aan dié wat in troodontiede soos Mei long en Sinornithoides youngi gesien word.

Hierdie ontdekking dui daarop dat slaapposisie dalk nog 'n gedeelde eienskap tussen dinosourusse en voëls was. Moderne voëls krul op terwyl hulle slaap om hitte te bespaar, en as in ag geneem word dat geveerde teropode warmbloedig was, is dit aanneemlik dat Jaculinykus yaruui 'n soortgelyke houding aangeneem het om ook warm te bly.

Die bevinding daag konvensionele aannames oor dinosourusgedrag uit en verskaf definitiewe bewyse van voëlagtige slaapgewoontes lank voordat voëls ontwikkel het. Dit dra by tot ons begrip van die omvattende anatomie van Alvarezsauridae en beklemtoon die komplekse evolusionêre verhouding tussen teropode-dinosourusse en voëls.

Die studie, gepubliseer in PLoS ONE, beklemtoon die belangrikheid van fossielontdekkings om die geheimenisse van prehistoriese lewe te ontrafel. Deur die unieke eienskappe en gedrag van antieke spesies te ondersoek, gaan wetenskaplikes voort om 'n meer gedetailleerde prentjie van die Aarde se verre verlede te skets.

vrae

V: Waarom is die slaapposisie van Jaculinykus yaruui betekenisvol?

Die slaapposisie van Jaculinykus yaruui lewer bewyse van voëlagtige gedrag onder nie-voël theropod dinosourusse. Dit dui daarop dat 'n opgekrulde houding tydens slaap moontlik 'n gedeelde eienskap tussen dinosourusse en moderne voëls was.

V: Wat is die betekenis van die Alvarezsauridae-familie?

Die Alvarezsauridae-familie bestaan ​​uit klein teropode-dinosourusse wat voorheen gedink is as die vroegste voëls wat nie vlieg nie. Hulle word egter nou geklassifiseer as nie-voël-teropode wat nou verwant is aan voëls, wat waardevolle insigte bied oor die evolusionêre verband tussen dinosourusse en voëls.

V: Hoe het die slaapposisie van dinosourusse hulle gehelp om warm te bly?

Moderne voëls krul op terwyl hulle slaap om hitte te bespaar. Aangesien Jaculinykus yaruui en ander geveerde teropode waarskynlik warmbloedig was, kon die aanneem van 'n soortgelyke houding tydens slaap hulle gehelp het om hul liggaamstemperatuur te reguleer.