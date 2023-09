Nuwe Borderlands-versameling: Pandora's Box bied groot waarde vir aanhangers

Die Borderlands Collection: Pandora's Box wat onlangs bekendgestel is, het 'n treffer onder Borderlands-aanhangers geword en het vinnig die "Top Paid" Xbox-grafiek geklim. Sedert sy vrystelling op 1 September, het die versameling die tweede plek op die Britse grafiek bereik, en bly op nommer sewe in die VSA.

Een van die hoofredes vir sy gewildheid is die massiewe afslag van 60% wat tans beskikbaar is, wat die prys van £123.99 / $149.99 tot £49.59 / $59.99 verlaag. Daarbenewens kan diegene wat reeds enige van die speletjies wat in die versameling ingesluit is, 'n selfs groter afslag geniet.

Die Borderlands Collection: Pandora's Box bevat ses speletjies, saam met al die byvoegingsinhoud vir elke speletjie. Aanhangers kan ure se meeslepende spel en verkenning in die unieke Borderlands-heelal verwag.

Vir diegene wat belangstel om die versameling te koop, is dit nou die perfekte tyd om dit te doen voordat die afslag ongeveer Woensdag of Donderdag van hierdie week verval. Die versameling kan maklik in die Xbox Store gevind word.

Baie aanhangers is opgewonde oor hierdie aanbod, want dit bied groot waarde vir die ses speletjies en hul bykomende inhoud. Menings kan egter verskil, en individue word aangemoedig om hul gedagtes in die kommentaarafdeling te deel.

Neem asseblief kennis dat sommige van die skakels wat in hierdie artikel verskaf word, geaffilieerde skakels is, wat beteken dat 'n klein persentasie van die verkoop na die uitgewer kan gaan as 'n aankoop gedoen word. Meer inligting hieroor kan gevind word in ons FTC-openbaarmaking.

Bronne:

– Borderlands Collection: Pandora's Box op Xbox Store