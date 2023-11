Onthou die legendariese botsing tussen Cavan en Meath in die 1952 All-Ireland Football Final

By

In die geskiedkundige boek, Chasing Sam Maguire: The All-Ireland Football Championship 1928-1977, werp skrywers Colm Keys en Dermot Reilly lig op 'n boeiende verhaal wat sokker-entoesiaste sal boei, veral dié in Cavan.

Tydens die 1952 All-Ireland sokker-eindstryd het 'n legendariese botsing plaasgevind tussen twee stelle broers - die Maguires. Oorspronklik van Cornafean in Cavan, het die Maguire-gesin 'n paar jaar tevore net buite Oldcastle, oorkant die Meath-grens, verhuis.

Die ouer broers, Des en Liam, het besluit om van klub te verander, maar het lojaal aan hul tuisland gebly. Die jonger broer, Brendan, wat nog 'n student aan die Gormanston College aan die Meath-kant was, het egter 'n ander keuse gehad om te maak. Ten spyte van die feit dat hy in aanmerking kom om as minderjarige vir enige provinsie te speel, het Brendan gekies om vir sy woongebied - Meath - te verklaar.

Hierdie besluit het die weg gebaan vir 'n epiese kragmeting, wat broer teen broer stel, terwyl Cavan en Meath in die All-Ireland sokker-eindstryd te staan ​​gekom het. Dit was 'n wedstryd gevul met spanning, aangesien familielojaliteite op die veld bots. Die verhaal van die Maguire-broers het 'n simbool geword van die intense wedywering en toewyding wat in die All-Ireland Football Championship gevind is.

