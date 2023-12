Wetgewers van Wisconsin stel wetsontwerp voor om die besit van dagga te dekriminaliseer

Wetgewers van Wisconsin van oor partygrense heen span kragte saam om 'n nuwe wetsontwerp in te stel wat daarop gemik is om die besit van lae-vlak dagga te dekriminaliseer. Verteenwoordigers Shae Sortwell (R) en Sylvia Ortiz-Velez (D), saam met senator Lena Taylor (D), borg die wetgewing, wat poog om die logjam oor cannabisbeleid in die GOP-beheerde wetgewer te breek.

Die voorgestelde wetsontwerp sal die besit van tot 14 gram cannabis strafbaar maak met 'n siviele verbeuring van $100, wat die bedreiging van tronkstraf uitskakel. Dit sal ook verhoed dat herhaalde oortreders ernstiger strawwe in die gesig staar deur nie skuldigbevindings wat tot 28 gram behels, te tel nie. Die borge van die wetsontwerp voer aan dat Wisconsin nie mense in die tronk moet plaas vir geringe dagga-oortredings nie, veral wanneer ander state reeds stappe gedoen het om besit te dekriminaliseer.

Die wetgewing sal werkgewers ook groter diskresie gee in die werkplek se cannabistoetsbeleid. Terwyl die wetsontwerp daarop gemik is om strawwe vir die besit en gebruik van dagga-toebehore te verminder, maak dit steeds voorsiening vir die oplegging van boetes van so hoog as $10 vir hierdie oortredings.

Benewens dekriminalisering, poog die wetsontwerp om aanspreeklikheid te beperk vir werkgewers wat kies om nie THC-dwelmtoetse vir werkaansoekers of werkers te vereis nie. Daar is egter 'n paar vrystellings op hierdie beleid, soos poste wat federale kontrakte behels, voldoening aan die Amerikaanse departement van vervoer, of kollektiewe bedingingsooreenkomste met spesifieke mandate.

Die borge van die wetsontwerp doen 'n beroep op medewetgewers om medeborge te word voordat dit formeel ingestel word.

Terwyl voorstanders van dagga-hervorming oor die algemeen enige stappe verwelkom om inhegtenisnemings vir dagga-verwante oortredings in Wisconsin te beëindig, argumenteer sommige dat dekriminalisering nie ver genoeg gaan nie. Demokrate soos die minderheidsleier van die Senaat, Melissa Agard, dring aan op omvattende wettiging en doen 'n beroep op die publiek om verteenwoordigers te druk om verhore oor die kwessie te hou.

Wisconsin staan ​​as 'n uitskieter in die streek, met buurstate soos Illinois, Michigan en Minnesota wat reeds dagga gewettig het. Ten spyte hiervan was die konserwatief-gesinde wetgewer weerstand teen selfs inkrementele hervorming. Die onlangse vrystelling van 'n fiskale skatting deur die staatsdepartement van inkomste dui egter daarop dat dagga-wettiging 'n beduidende ekonomiese impak kan hê, wat jaarliks ​​sowat $170 miljoen aan belastinginkomste genereer.

Terwyl die lot van die wetsontwerp onseker bly, sal advokate en wetgewers voortgaan om te beywer vir sinvolle daggabeleide wat veranderende houdings teenoor dagga weerspieël.